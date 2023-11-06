أهمها صعوبة المشي، مضاعفات وأسباب مرض التصلب المتعدد ms

يتسبب التصلب المتعدد (MS) في تلف الألياف العصبية في الجهاز العصبي المركزي ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية أو ضعف العضلات، أو فقدان التوازن أو التنميل.

التصلب المتعدد، فيتو

التصلب المتعدد (MS)

يعد التصلب المتعدد (MS) أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الخلايا السليمة عن طريق الخطأ، وفي الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد يهاجم الجهاز المناعي الخلايا الموجودة في المايلين وهو الغلاف الواقي الذي يحيط بالأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

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ويؤدي تلف المايلين إلى قطع الإشارات العصبية من الدماغ إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن يؤدي الضرر إلى أعراض تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي والعينين.

وتوجد أربعة أنواع من التصلب المتعدد:

المتلازمة المعزولة سريريًا (CIS): عندما يعاني شخص ما من أول نوبة من أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد، فغالبًا ما يصنفها مقدمو الرعاية الصحية على أنها متلازمة معزولة سريريًا ولا يصاب كل من لديه CIS بالتصلب المتعدد.

مرض التصلب العصبي المتعدد الانتكاسي (RRMS): هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض التصلب المتعدد، ويعاني الأشخاص المصابون بالـ RRMS من نوبات احتدام - تسمى أيضًا الانتكاس أو التفاقم - لأعراض جديدة أو متفاقمة.

مرض التصلب العصبي المتعدد التقدمي الأولي (PPMS): يعاني الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ PPMS من أعراض تتفاقم ببطء وتدريجيًا دون أي فترات من الانتكاس أو الهدوء.

مرض التصلب العصبي المتعدد التقدمي الثانوي (SPMS): في العديد من الحالات، يتطور الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم في الأصل بـ RRMS في النهاية إلى مرض التصلب العصبي المتعدد التقدمي الثانوي (SPMS)، وفي حالة التصلب المتعدد الثانوي التقدمي تستمر في تراكم تلف الأعصاب، وتتفاقم الأعراض تدريجيًا وفي حين ان المريض قد لا يزال يعاني من بعض الانتكاسات أو النوبات، فلن يكون لديه فترات من الهدوء بعد ذلك (عندما تستقر الأعراض أو تختفي).

أسباب الإصابة التصلب المتعدد (MS)

لا يزال العلماء لا يعرفون على وجه اليقين ما الذي يسبب التصلب المتعدد، وتشمل العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد ما يلي:

التعرض لبعض الفيروسات أو البكتيريا: تشير بعض الأبحاث إلى أن التعرض لبعض أنواع العدوى (مثل فيروس إبشتاين بار) يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد في وقت لاحق من الحياة.

كيف يعمل الجهاز المناعي: التصلب المتعدد هو أحد أمراض المناعة الذاتية. يعمل الباحثون على اكتشاف الأسباب التي تجعل الخلايا المناعية لدى بعض الأشخاص تهاجم الخلايا السليمة عن طريق الخطأ.

الطفرات الجينية: وجود أحد أفراد العائلة مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد يزيد من خطر الإصابة بالمرض، ولكن لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف وأي الجينات تلعب دورًا في التسبب في مرض التصلب المتعدد.

التصلب المتعدد، فيتو

أعراض التصلب المتعدد

غالبًا ما تكون مشاكل الرؤية — مثل التهاب العصب البصري (ضبابية وألم في عين واحدة) — إحدى العلامات الأولى لمرض التصلب المتعدد، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:

تغييرات في المشية.

تعب.

فقدان التوازن أو التنسيق.

تشنجات عضلية.

ضعف العضلات.

وخز أو تنميل، خاصة في الساقين أو الذراعين.

مضاعفات التصلب المتعدد

إذا تقدم مرض التصلب العصبي المتعدد، فقد يؤدي تفاقم الأعراض إلى مضاعفات مثل:

صعوبة في المشي مما قد يؤدي إلى الحاجة إلى عصا أو مشاية أو كرسي متحرك.

فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة.

مشاكل في الذاكرة.