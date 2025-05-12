يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

التسمم بالماء، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر التسمم بالماء، الذي يؤدي إلى تضرر بالكلي، مؤكدًا أن الجسم لا يحتاج سوى 3 لتر من الماء يوميًا، وإذا زاد عن ذلك فسيؤدي للإضرار بالكلى.

كثرة تناول المياه يؤدي للتسمم بالماء

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن أعراض التسمم بالماء تتمثل في اضطرابات في وظيفة المخ، نتيجة نقص الصوديوم، مع اختلال في الوعي، وذلك يؤدي بدوره إلى الوفاة في الحالات الشديدة، مؤكدًا أن أكثر الأشخاص عرضة للتسمم بالماء هم الرياضيون، وخاصة الماراثون في الأجواء شديدة الحرارة.

شرب الكثير من الماء يؤدي للتسمم، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن التسمم بالماء: "التسمم بالماء Water in.. to..xication.. الجسم يحتاج حوالي ٣ لتر ماء في اليوم (جعلنا من الماء كل شيء حي) هذا صحيح، لكن (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلي ضده، لذلكً الشخص لو شرب أكثر من لتر(١٠٠٠ سي سي)

وأضاف جمال شعبان "بسرعة شديدة لن تستطيع الكلى التخلص من هذه الكمية من الماء، لأن الكلى تستطيع فقط التخلص من ٨٠٠ سي سي في الساعة، مما يؤدي إلى dilution تخفيف لأملاح الدم hyponatremia"

أعراض التسمم بالماء وعلاجه



وعن أعراض التسمم بالماء، قال الدكتور جمال شعبان: "يؤدي نقص الصوديوم إلي اضطراب وظيفة المخ، واختلال الوعي وربما الوفاة في الحالات الشديدة، أكثر الأشخاص عرضة هم الرياضيون وخاصة الماراثون في الأجواء شديدة الحرارة"

أعراض التسمم بالماء، فيتو



ولعلاج التسمم بالماء والذي يؤدي إلى الوفاة، قال جمال شعبان: "التوقف عن شرب مزيد من الماء، مدرات البول، أقراص الصوديوم أو محلول الصوديوم"

وللوقاية من التسمم بالماء، قال جمال شعبان: "نشرب مياه بكثرة لكن ببطء وعلي مدار اليوم وما نشربش بسرعة"

8 أكواب يوميًا احتياجات الإنسان للمياه

وتشير الدراسات الطبية إلى أن كمية الماء التي يحتاج إليها الشخص العادي السليم صحيًا البالغ الذي يعيش في مناخ يحتاج إلى كمية سوائل كافية تصل إلى 15.5 كوبًا من السوائل للرجال، و11.5 كوبًا للنساء يوميًا، بحسب ما حددته الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة

يحتاج الإنسان 8 أكواب يوميًا من الماء، فيتو



وتشمل توصيات الدراسات العلمية إلى أن جميع السوائل كالماء وغيره من المشروبات والأطعمة. تأتي نسبة 20% تقريبًا من كمية السوائل اليومية عادةً من الطعام وتأتي النسبة الباقية من المشروبات.

وينصح الأطباء بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا، ويستطيع أغلب الأصحاء الحفاظ على رطوبة أجسامهم بشربهم الماء وغيره من السوائل كلما شعروا بالعطش. وقد يكون أقل من ثمانية أكواب في اليوم أيضًا مناسبًا لصحة البعض. لكن غيرهم قد يحتاجون إلى شرب المزيد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.