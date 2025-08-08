انخفاض الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-8-2025 في الفيوم

استقر سوق الفراخ البلدي اليوم الجمعة في الفيوم، عند أسعار الأمس، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 120 و135 جنيها، أما أسعار الفراخ البيضاء، إنتاج المزارع في أسواق الفيوم، فقد تراجعت عن الأمس 3 جنيهات في الكيلو.

وتراوحت الأسعار ما بين 67 و87 جنيها للكيلو فراخ بيضاء، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها.

وجاءت أسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولر تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80 و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ سعر كيلو البانيه 180 و190 جنيها ، وفي السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، وكيلو صدور بالعظم 135 جنيها، وكيلو الدبابيس 135 جنيها، وكيلو شيش طاووق 160 جنيها.

وبلغ كيلو الحمام الكداب 115 جنيها، وكيلو الدبابيس 110 جنيهات، وكيلو كبدة صافي 115 جنيها، وكيلو بانيه استربس صوابع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو شاورما ديبوريه 100 جنيه، وكيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، وكيلو الأجنحة 55 جنيها، وكيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلي 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

