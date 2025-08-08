الجمعة 08 أغسطس 2025
رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مودرن سبورت

ريبيرو
ريبيرو

الدوري المصري، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تشكيل الفريق لمباراة مودرن سبورت غدا السبت في افتتاحية مشوار الأحمر ببطولة الدوري. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة مودرن سبورت 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني 

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن محمد رمضان وأفشة 

خط الهجوم: تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف 

 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 


 تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء الغد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.
 

الأهلي اخبار الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو

