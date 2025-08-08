الزمالك وسيراميكا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وفي السطور التالية نعرض تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

الهجوم: عبدالحميد معالي، شيكو بانزا، ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع سيراميكا في الجولة الأولى من الدوري المصري، اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس باستاد هيئة قناة السويس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

تمتلك مجموعة قنوات أون سبورتس حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تذاع مباراة الزمالك وسيراميكا عبر قناة ON Sports1.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري

وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة 1- سيراميكا كليوباترا × الزمالك يوم الجمعة 8 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد هيئة قناة السويس".

الجولة 2- الزمالك × المقاولون العرب يوم السبت 16 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة 3- مودرن سبورت × الزمالك يوم الخميس 21 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 4 – الزمالك × فاركو يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة 5- وادي دجلة × الزمالك يوم الأحد 31 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد السلام".

الجولة 6 – الزمالك × المصري يوم السبت 13 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد برج العرب".

الجولة 7- الإسماعيلي × الزمالك يوم الخميس 18 سبتمبر الساعة 5:00 "ستاد الإسماعيلية".

الجولة 8 - الزمالك × الجونة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 9- الأهلي × الزمالك يوم الاثنين 29 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 10- الزمالك × غزل المحلة يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 5:00"ستاد القاهرة.

الجولة 11 ...راحة

الجولة 12 – البنك الأهلي × الزمالك يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة 13 -الزمالك × طلائع الجيش يوم الاثنين 3 نوفمبر الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 14 – الزمالك × سموحة يوم الأربعاء 26 نوفمبر الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 15 – إنبي × الزمالك يوم الثلاثاء 20 يناير الساعة 8:00 " ستاد المقاولون العرب".

الجولة 16 – الزمالك × بتروجت يوم 28 يناير الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 17 – كهرباء الإسماعيلية × الزمالك يوم الأربعاء 24 فبراير الساعة 8:00 " ستاد الإسماعيلية".

الجولة 18 – الزمالك × حرس الحدود يوم الجمعة 20 فبراير الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".

الجولة 19 – زد × الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".

الجولة 20 – بيراميدز × الزمالك يوم الأحد 1 مارس الساعة 9:30 " ستاد 30 يونيو".

الجولة 21 - الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".

