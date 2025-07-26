السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر: صفقة تيدي أوكو للرياض مهددة بالفشل واللاعب من حق الزمالك

تيدي أوكو
تيدي أوكو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسئولي الأبيض وقعوا عقدا ثلاثيا مع تيدي أوكو وناديه لوزيرن السويسري، والذي يتضمن أيضا اتفاقا ماليا بين النادي واللاعب.

وتنص الاتفاقية على أن العقد يصبح عقدًا شخصيًا لتيدي أوكو مع الزمالك بمجرد اجتيازه الكشف الطبي، وقد اجتاز اللاعب بنجاح الفحص الطبي الذي أجري له مؤخرًا، ما يمنح الزمالك الحق في التصرف بمستقبل اللاعب.

وأكد المصدر أن هذا العقد الثلاثي يوقف انتقال الإيفواري تيدي أوكو من لوزيرن السويسري إلى الرياض السعودي، إلا بموافقة الزمالك.

وكان تيدي أوكو توصل الى اتفاق للانضمام إلى الزمالك قبل أن يتراجع ويتفاوض مع الرياض السعودي.

من هو تيدي أوكو؟

تيدي أوكو هو لاعب فرنسي من أصول إيفوارية، يبلغ من العمر 27 عاما، وُلد في 15 مايو 1998، يلعب  بقدمه اليسرى، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أساسي، كما يمكنه المشاركة كجناح أيسر أو كمهاجم عند الحاجة.

بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي لوهافر الفرنسي، الذي خرج منها العديد من النجوم أبرزهم الجزائري رياض محرز، لكنه لم يصل للفريق الأول، وانتقل في عام 2018 إلى الفريق الرديف لنادي ليل الفرنسي.

محطات بارزة في مسيرة تيدي أوكو

وانتقل أوكو في يناير 2022 إلى نادي ستاد لوزان السويسري، وهناك قدم أفضل فتراته الكروية، حيث لعب 52 مباراة وساهم في 37 هدفا، سجل منها 24 وصنع 13. 

وفي صيف 2023، انضم إلى نادي لوزيرن، لكنه لم يقدم نفس الأداء، حيث شارك في 35 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين فقط، بإجمالي 1848 دقيقة لعب.

وأعير أوكو إلى لوزان سبورت لموسم واحد، شارك فيه في 42 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

القيمة السوقية لـ تيدي أوكو 

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتيدي أوكو نحو 1.2 مليون يورو، وهي الأعلى في مسيرته حتى الآن، بعدما كانت تقدر بـ900 ألف يورو في أكتوبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك تيدي أوكو لوزيرن أوكو

مواد متعلقة

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي

كم يتقاضى وسام أبو علي سنويا بعد انتقاله لـ كولومبوس الأمريكي؟

مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام رين 3-1

مدير الكرة بالزمالك يعدد مزايا معسكر الفريق الأول بالعاصمة الإدارية

قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس الأمريكي

مدير الكرة بالزمالك يحسم الجدل بشأن تغيير مترجم يانيك فيريرا

يانيك فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدا

شاهد، أهداف مباراة ليفربول ضد ميلان الودية

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية

رفعت فياض: الجدول التكراري سبب تأخر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2025

غرفة إنعاش دكتور محمود!

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت 26/7/2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

«البحوث الإسلامية»: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع

عالم أزهري: تجنب أذى الأقارب ليس قطيعة للرحم

المزيد
الجريدة الرسمية