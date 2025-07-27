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رياضة

أحمد فتوح يبدأ برنامجا تأهيليا منفردا بعد غيابه عن معسكر الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

بدأ أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا بعد غيابه عن معسكر الأبيض بالعاصمة الإدارية.

ونشر اللاعب صورة من أحد الملاعب التي يخوض بها تدريبات تأهيلية، وعلمت فيتو أن هذه التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني للزمالك.

وكان قد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بداية من غدا الاثنين.

وأشاد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق الأبيض في ختام المعسكر التدريبي الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية.

وقال مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدًّا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر، وكانوا الأكثر التزامًا وانضباطًا، وأوجّه الشكر لهم".

وأوضح عبد الناصر محمد أن الفريق استفاد من المعسكر بصورة كبيرة وحقق الأهداف المطلوبة منه قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة أمس.

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