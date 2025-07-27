الزمالك يبدأ غدا مرحلة جديدة من الاستعداد للموسم الجديد.. الأبيض يخوض مرانه على ملعب الدفاع الجوي.. 3 صفقات تظهر بالتدريبات وهذا مصير أحمد فتوح

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مرحلة جديدة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد 2025-2026.

وكان نادي الزمالك قد أنهى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية يوم أمس السبت، والذي استمر لمدة 11 يوما تخلله 3 مباريات ودية.

مرحلة جديدة من الاستعدادات على ملعب الدفاع الجوي

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بداية من غدا الاثنين بعد الانتهاء من المعسكر المغلق.

وكان قد قرر يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

موقف أحمد فتوح من المشاركة في مران الزمالك بعد أزمة حفل الساحل الشمالي

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق ، بعد أزمة غيابه عن معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، وحضوره حفلا غنائيا بالساحل الشمالي.

وكان جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، قد قرر تغريم أحمد فتوح مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظرًا لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وأدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة اليوم الأحد تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي.

جاء ذلك بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي بالاتفاق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة.

وعلمت فيتو أن فتوح سيخوض تدريبات تأهيلية لمدة أسبوع بشكل انفرادي وبعدها سيتم تحديد مصيره في نادي الزمالك.

3 صفقات جديدة تظهر غدا في مران الزمالك

وأكد مصدر في الزمالك أن هناك 3 صفقات جديدة ستظهر في مران الزمالك غدا على على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بداية من غدا الاثنين بعد الانتهاء من المعسكر المغلق.

وأشار المصدر إلى أن الصفقات الجديدة التي ستشارك في مران الزمالك هي المغربي عبد الحميد معالي القادم من اتحاد طنجة، وأحمد ربيع الصفقة الجديدة القادمة من البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل مدافع زد.

الزمالك يخوض مباراتين وديتين

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض مباراتين وديتين بعد انتهاء معسكر العاصمة الإدارية.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق سيلتقي مع غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقي يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً على نفس الملعب.

ماذا قال عبد الناصر محمد عن معسكر الزمالك المغلق؟

وأشاد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق الأبيض في ختام المعسكر التدريبي الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية.

وقال مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدًّا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر، وكانوا الأكثر التزامًا وانضباطًا، وأوجّه الشكر لهم".

وأوضح عبد الناصر محمد أن الفريق استفاد من المعسكر بصورة كبيرة وحقق الأهداف المطلوبة منه قبل انطلاق الموسم الجديد.

3 وديات للزمالك في معسكر الزمالك المغلق

وكان الزمالك خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة أمس.

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