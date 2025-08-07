الخميس 07 أغسطس 2025
نجم الزمالك الجديد: تمنيت اللعب بجوار شيكابالا قبل اعتزاله

أبدى عدي الدباغ لاعب الزمالك الجديد حزنه من قرار محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم القلعة البيضاء السابق باعتزال الساحرة المستديرة.

وأكد الدباغ في تصريحات لـ "قناة الزمالك" أنه كان يتمنى اللعب بجوار شيكابالا قبل اعتزاله، ويتطلع لرؤيته في الفترة المقبلة من أجل مصافحته.

وقال: "شيكابالا أحد أساطير الكرة المصرية، وكنت أتابعه منذ سنوات، حزنت لخبر اعتزاله، لأنه قائد رائع".

وواصل عدي الدباغ أنه لم يحتاج لوقت كثير من أجل الانسجام سريعًا مع الفريق ومشاركته في التدريبات بعد انضمامه للزمالك بشكل رسمي.

وأردف: "لم أشعر بالغربة مطلقًا في الأيام الأولى لي داخل الزمالك، وسعيد بحسن استقبال اللاعبين لي".

وأتم: "منذ أول يوم لي في التدريبات، لم أشعر أنني جديد على الفريق، تواصلت مع عمر جابر ودونجا، وآدم كايد كان أول من تحدث معي، ووجدت روحًا رائعة بين كل اللاعبين".

