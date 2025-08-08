الجمعة 08 أغسطس 2025
رياضة

ياسر ريان: أرجح كفة سيراميكا كليوباترا في الفوز على الزمالك

الزمالك وسيراميكا،
الزمالك وسيراميكا، فيتو

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في افتتاح مباريات الفارس الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر ريان، في تصريحات تلفزيونية على شاشة المحور: "مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ستكون صعبة للغاية على الأبيض".

وأضاف ريان: "جماهير الزمالك تريد رؤية صفقات نادي الزمالك الجديدة وكذلك المدرب الجديد يانيك فيريرا، وبالتالي سيكون هناك ضغط كبير على لاعبي الأبيض في تلك المواجهة".

وشدد: "أرجح كفة نادي سيراميكا كليوباترا في الفوز على الزمالك بافتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتطرق ريان للحديث عن استعدادات بيراميدز للموسم الجديد بالدوري، قائلًا: "بيراميدز سيلعب على حصد لقب الدوري المصري الممتاز".

واختتم: "المباراة ستكون صعبة على وادي دجلة خاصًة أن الفريق لم يبرم صفقات قوية في الصيف، وبيراميدز الأقرب للفوز".

ياسر ريان سيراميكا كليوباترا الزمالك الدورى المصرى الممتاز مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

