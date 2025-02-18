فوائد الجبنة القريش لإنقاص الوزن وصحة العظام

فوائد الجبنة القريش، للصحة عديدة، فتعد الجبنة القريش من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، ولها العديد من الفوائد الصحية، وترتبط الجبنة القريش دائما بأنظمة التخلص من الوزن الزائد، لأنها تساعد على الشعور بالشبع، كما أنها قليلة السعرات الحرارية والدهون.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الجبنة القريش تتميز بقيمتها الغذائية العالية واحتوائها على العديد من العناصر الضرورية للجسم، مثل البروتينات والكالسيوم والفيتامينات، مما يجعلها جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي.

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، فوائد الجبنة القريش بالتفصيل، وكيفية إدراجها في النظام الغذائي للحصول على أقصى استفادة منها.





القيمة الغذائية للجبنة القريش



تعتبر الجبنة القريش مصدرًا غنيًا بالبروتينات ذات القيمة الحيوية العالية، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

كما أنها غنية بالكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة منخفضة من الدهون، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية تهدف إلى فقدان الوزن أو الحفاظ على الصحة العامة.



تحتوي كل 100 جرام من الجبنة القريش على ما يلي تقريبًا:

12-15 جرامًا من البروتين.

3-5 جرامات من الدهون (بحسب نسبة الدسم).

3-4 جرامات من الكربوهيدرات.

نسبة جيدة من الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

فيتامينات مثل فيتامين ب12 والريبوفلافين (B2).

الجبنة القريش للصحة

أهم فوائد الجبنة القريش للصحة



1. مصدر ممتاز للبروتين

تعد الجبنة القريش من أغنى المصادر بالبروتين، مما يجعلها غذاءً مثاليًا للأشخاص الذين يمارسون الرياضة، وخاصة رياضات بناء العضلات. فالبروتينات الموجودة فيها تساعد في تعزيز بناء الأنسجة العضلية وتعافيها بعد التمارين الرياضية، كما أنها تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

2. دعم صحة العظام والأسنان

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور، تساهم الجبنة القريش في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة، مما يجعلها مفيدة خاصة لكبار السن والنساء بعد سن اليأس. كما أنها تعزز صحة الأسنان وتحافظ على قوتها.

3. مناسبة لفقدان الوزن

تعد الجبنة القريش من الخيارات المثالية للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن، حيث تحتوي على سعرات حرارية منخفضة مقارنة بأنواع الجبن الأخرى، كما أنها غنية بالبروتين الذي يمنح الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الجبنة القريش على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزز صحة الأمعاء. كما أنها سهلة الهضم مقارنة بالجبن المصنّع، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.

5. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

بفضل احتوائها على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، تعد الجبنة القريش خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب. كما أنها غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان للحفاظ على ضغط الدم في المستويات الطبيعية.

6. تحسين صحة البشرة والشعر

تساهم الجبنة القريش في تحسين صحة البشرة والشعر، حيث تحتوي على فيتامينات B المهمة لنمو الشعر وتقوية بصيلاته، كما أن البروتين الموجود فيها يعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

كيفية تناول الجبنة القريش في النظام الغذائي



يمكن إدراج الجبنة القريش في النظام الغذائي اليومي بطرق متنوعة، مثل:

تناولها مع الخضروات الطازجة مثل الخيار والطماطم كوجبة خفيفة.

إضافتها إلى السلطات لزيادة محتواها البروتيني.

مزجها مع الزبادي والشوفان للحصول على وجبة فطور صحية.

استخدامها كحشوة للسندويشات بدلًا من الجبن الدسم.

إضافتها إلى وصفات الطهي مثل الفطائر والمعجنات الصحية.



طريقة عمل الجبنة القريش في البيت للتوفير في الميزانية

الجبنة القريش المحبشة

طريقة عمل الجبنة القريش، في البيت، من الحيل والطرق التي توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصةً بعد الارتفاع الشديد في أسعار الأجبان، ولأن الجبنة القريش من أصناف الاجبان الصحية، قليلة السعرات الحرارية.

أصبحت الكثير من ستات البيوت، تحاول عمل الجبنة القريش في البيت، وذلك للتوفير في الميزانية؛ لأن اسعار الجبنة القريش ارتفعت بشكل مذهل، فبعد أن كانت لا تتجاوز العشرين جنيها، أصبحت تتجاوز المائة جنيها، في ارتفاع غير مسبوق في السعر؛ في حين أن طريقة عمل الجبنة القريش في البيت لن تكلف هذا المبلغ.

وتعد الجبنة القريش، من الأجبان الخفيفة على المعدة، إلى جانب أنها عالية القيمة الغذائية، فهي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ولذلك دائما ينصح الأطباء وخبراء التغذية، بتناولها، خاصة لمن يتبعون أنظمة ريجيم للتخلص من الوزن الزائد.

كما أنها مفيدة لكل أفراد الأسرة، ويتناولها من يتبعون حميات غذائية للتخسيس، ولذلك تحاول ستات البيوت تعلم طريقة عمل الجبنة القريش.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، الحل المثالي للتوفير في الميزانية، من خلال تقديمها طريقة عمل القريش في البيت، بخطوات سهلة، وباحترافية، وبأقل التكاليف، مع ضمان جودة المكونات.

مكونات عمل الجبنة القريش

3 لتر لبن

12 ملعقة كبيرة خل او عصير ليمون مصفى

ملح

حبة البركة

زعتر

سماق

زيت زيتون

لعمل الجبنة المحشية

1\2 كيلو جبنة قريش

فلفل أخضر مشوى ومفروم

فلفل أحمر مشوى ومفروم

ثوم مدقوق

فلفل حار مفروم

كسبرة مفرومة

ملح وفلفل

بابريكاخطوات تحضير الجبنة القريش

يغلى اللبن في قدر عميق على نار هادئة إلى أن يقارب الغليان.

يضاف الخل ويقلب الكل جيدا.

يرفع من على النار ويغطى مدة ٥ دقائٍق. يصفى في مصفاة مغطاة بقماش شاش للحصول على الخثارة والتخلص من مصل اللبن.

بعد ان يصفى، يضاف الملح ويقسم الخليط حسب رغبتي بقريش سادة او بقريش منكهة بحبة البركة أو الزعتر.

يوضع الجبن بحصيرة بامبو (حصيرة السوشي او الاجبان )، ثم يلف ويكبس ويوضع بمصفاة ويترك بالثلاجة طول الليل.

تقدم الجبنة مزينة بالسماق او البابريكا وزيت الزيتون.

طريقة عمل الجبنة المحبشة

لعمل الجبنة المحبشة تطحن كل المكونات مع بعض، في الخلاط الى ان تتجانس

توضع بقالب او علبة ويحتفظ بها في الثلاجة.

مناسبة جدا للريجيم وأيضا كمقبلات بجانب الأكل.

وبالهنا والشفا.

طريقة حفظ الجبن القريش

وبعد صناعتك للجبنة القريش، نقدم الحل الذي يتيح الاحتفاظ بالجبنة القريش، لأطول فترة ممكنة.

فهناك طريقة مضمونة ومجربة لحفظها لأطول فترة ممكنة، والتي تتجاوز الشهرين، وإليكِ الخطوات.

احضري كمية الجبن التي تودين حفظها، واغسليها بالماء.

اغلي كمية من الماء والملح، واتركيها جانبا لتبرد.

بعد أن تبرد المياه بالملح، ضعي الجبن القريش في كيس بلاستيك نظيف، وأضيفي إليها الماء والملح الذي سبق غليه وتبريده.

ضعي الكميات التي قمتي بتعبئتها في الفريزر، لحين الحاجة لاستخدامها.

عند الحاجة لاستخدامها، اخرجي الكمية التي ترديدنها، قبل موعد استخدامها بيوم، وضعيها في الثلاجة، واليوم التالي ستكون جاهزة للاستخدام.

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