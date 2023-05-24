الخميس 25 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الجبنة الرومى من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابي (فيديو)

الجبنة الرومى، فيتو
الجبنة الرومى، فيتو

طريقة عمل الجبنة الرومى، الجبنة الرومى من أنواع الجبن الشهيرة المنتشرة فى مصر، وهى طيبة المذاق ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الجبنة الرومى، سهلة وغير مكلفة على عكس الجاهزة التى تباع بأسعار خيالية، وسهل خبراء الطهى طرق تحضيرها فى المنزل.

طريقة عمل الجبنة الرومى من الشيف نجلاء الشرشابي 

وتستعرض الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامج على قد الايد المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل الجبنة الرومى.

ولعمل الجبنة الرومى

مكونات عمل الجبنة الرومي:

كيلو حليب كامل الدسم
علبة زبادي بلدي
فلفل أسود حسب الرغبة
ثلث كوب ماء مثلج
ملعقة صغيرة ملح
حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة
2 ملعقة قشطة

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طريقة عمل الجبنة الرومي:

- نحضر اللبن الحليب ونغليه على النار، وبعد أن يغلي نضع الزبادي.

- نقلب جيدًا مرة يمينًا ومرة يسارًا أي بالعكس لمدة خمس دقائق على النار.

- ثم نرفع الحلة من على النار بعدها، ونحضر مياهًا مثلجة ونضع عليها الفلفل والملح ونقلب بشكل جيد.

- نضيف الماء المثلج على اللبن الحليب والزبادي ونقلب جيدًا حتى يتجانس القوام.

- ثم نضع حبة البطاطس المهروسة وبعدها القشطة ونقلب.

- بعدها نحضر شاش ونضع فيه خليط البطاطس والحليب ونعصر جيدًا للتخلص من المياه والمواد السائلة.

- ونتركها لمدة 12 ساعة مع استمرار العصر.

- وبعد 12 ساعة نحضر شاشًا آخر نظيف ونضع فيه الجبن ونغلق عليها ونضع شيئا ثقيل عليها.

- ومن حين لآخر نعصرها ونغير الشاش حتى تجف ولا يكون فيها سوائل.

- وبعد أن تجف تمامًا نتخلص من الشاش، ونقطع الجبن الرومي شرائح وتقدم بعدها، وتحفظ بالثلاجة.

ولعمل الجبنة القريش

مكونات عمل الجبنة القريش:

3 لترات لبن
12  ملعقة كبيرة خل او عصير ليمون مصفى
ملح
حبة البركة
زعتر
سماق
زيت زيتون

لعمل الجبنة المحبشة

1\2  كيلو جبنة قريش
فلفل أخضر مشوى ومفروم
فلفل أحمر مشوى ومفروم
ثوم مدقوق
فلفل حار مفروم
كسبرة مفرومة
ملح وفلفل
بابريكا

طريقة عمل الجبنة القريش:

-يغلى اللبن في قدر عميق على نار هادئة إلى أن يقارب الغليان.
-يضاف الخل ويقلب الكل جيدًا.
-يرفع من على النار ويغطي مدة ٥ دقائٍق.
-يصفى في مصفاة مغطاة بقماش شاش للحصول على الخثارة والتخلص من مصل اللبن.
-بعد ان يصفى، يضاف الملح ويقسم الخليط حسب رغبتي بقريش سادة او بقريش منكهة بحبة البركة أو الزعتر.
-يوضع الجبن بحصيرة بامبو (حصيرة السوشي او الاجبان )، ثم يلف ويكبس ويوضع بمصفاة ويترك بالثلاجة طول الليل.
-تقدم الجبنة مزينة بالسماق او البابريكا وزيت الزيتون.

فوائد الجبن للصحة 

- والأجبان من منتجات الألبان التى يحتاجها الجسم، فهي تحتوي على الخمائر الطبيعية، ونسبة عالية من الكالسيوم والبروتينوفيتامين ب وفيتامين د، وبالتالي هي مهمة لصحة عظام وأسنان الكبار والصغار، وعلى الأمهات الإكثار من تقديمها في وجبتي الإفطار والعشاء.

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أفضل أنواع الجبن

- وأنواع الجبن عدَّة، ولكن يفضل شراء الجبن الطبيعي الذي اعتادنا عليه مثل الجبن القريش والرومي والبراميلي وغيرهم، أما الأجبان المعلبة فهي أجبان مصنعة وللأسف عبارة عن زيت نخيل تم فصله مع إضافة النكهات والألوان المختلفة له، لذا يفضل عدم الإكثار من تناولها، واستبدالها بالأجبان الطبيعية حفاظا على صحة أفراد الأسرة، وحمايتهم من هشاشة العظام دون أي أضرار جانبية.

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