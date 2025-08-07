مصرع طفل وإصابة والدته في انهيار عقار سكني بأوسيم

فارق طفل الحياة متأثرًا بإصاباته داخل المستشفى، وذلك بعد إنقاذه من تحت أنقاض عقار سكني منهار بمنطقة البراجيل في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة. فيما لا تزال والدته المصابة تخضع للعلاج داخل المستشفى، ومن المقرر أن ينتقل رجال المباحث إلى المستشفى للاستماع إلى أقوالها حول ملابسات الحادث.

انهيار عقار سكني بمنطقة البراجيل في أوسيم

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين بالكامل في منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال المصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، لحماية المارة والمواطنين، وبدأت الأجهزة المعنية في معاينة موقع الانهيار ورفع آثار الركام تمهيدًا لتشكيل لجنة فنية لفحص الأسباب المحتملة للانهيار، والتأكد من سلامة المباني المجاورة.

تواصل الجهات الأمنية جهودها لحصر الأضرار ومتابعة حالة المصابين، بينما تُجري النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

