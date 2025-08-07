الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفل وإصابة والدته في انهيار عقار سكني بأوسيم

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بمنطقة البراجيل

فارق طفل الحياة متأثرًا بإصاباته داخل المستشفى، وذلك بعد إنقاذه من تحت أنقاض عقار سكني منهار بمنطقة البراجيل في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة. فيما لا تزال والدته المصابة تخضع للعلاج داخل المستشفى، ومن المقرر أن ينتقل رجال المباحث إلى المستشفى للاستماع إلى أقوالها حول ملابسات الحادث.

انهيار عقار سكني بمنطقة البراجيل في أوسيم

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين بالكامل في منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال المصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

الأمن يفحص فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ

ضبط إخواني بتهمة نشر فيديو مضلل للتشكيك في انتخابات الشيوخ

كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، لحماية المارة والمواطنين، وبدأت الأجهزة المعنية في معاينة موقع الانهيار ورفع آثار الركام تمهيدًا لتشكيل لجنة فنية لفحص الأسباب المحتملة للانهيار، والتأكد من سلامة المباني المجاورة.

تواصل الجهات الأمنية جهودها لحصر الأضرار ومتابعة حالة المصابين، بينما تُجري النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

انهيار عقار عقا أوسيم البراجيل الجيزة وفاة طفل تحت الأنقاض انهيار منزل الحماية المدنية الجيزة بلاغ انهيار عقار

