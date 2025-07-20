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محافظات

محافظة الإسماعيلية تعلن رسميا عن موعد انطلاق مهرجان المانجو

مهرجان المانجو، فيتو
مهرجان المانجو، فيتو

أعلنت محافظة الإسماعيلية، قبل قليل من مساء اليوم الأحد، عن انطلاق نسخة جديدة من مهرجان المانجو وذلك يوم الـ8 من شهر أغسطس المقبل.  

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مهرجان المانجو بالإسماعيلية 

وقالت إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية، إن المحافظة تنهي كافة استعدادتها لاطلاق نسخة جديدة من مهرجان المانجو، والذى يعد من أكبر المهرجانات في المحافظات المصرية بل ويحظى باهتمام عالمي. 

 

برنامج مهرجان المانجو 

وأشارت محافظة الإسماعيلية إلى أن المهرجان يقام تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ويشمل برنامج المهرجان العديد من الفعاليات منها موكب ترفيهي  يقام في شارع محمد علي،  وحفلات غنائية، وسوق مفتوح لبيع المانجو في حديقة نمرة ٦ ومانجو بازار في القرية الأوليمبية، بالإضافة إلى عدد من المفاجأت الأخرى.   

 

موعد إقامة مهرجان المانجو 

ومن المتوقع أن تبدأ فاعليات الموكب الترفيهي يوم الجمعة الموافق الـ 8 من  أغسطس الساعة 30:5 
مساء.  
 

 ويحظى مهرجان الإسماعيلية للمانجو باهتمام دبلوماسي وجماهيري كبير.

 

ويذكر  أن الهدف من إقامة مهرجان الإسماعيلية للمانجو، هو الترويج وتسويق محصول المانجو الإسماعيلي، بوصفه أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، بجانب الترويج السياحي لمحافظة الإسماعيلية.

بالإضافة إلى الترفيه وإدخال السرور على مواطني الإسماعيلية، وكذا زائريها القادمين من المحافظات المجاورة والذين يحرصون على القدوم للإسماعيلية للمشاركة في مهرجان المانجو.  

 

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