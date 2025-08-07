القرية الأوليمبية تستضيف المنتدى الاقتصادي الأول للغرفة التجارية بالإسماعيلية (صور)

تستضيف القرية الأوليمبية في محافظة الإسماعيلية المنتدى الاقتصادي الأول والذي تقيمه الغرفة التجارية بالإسماعيلية في التاسع من أغسطس الجاري.

أبرز الحضور خلال المنتدى

وجاء ذلك بحضور رؤساء وأعضاء الغرف التجارية وممثلي المجالس الاقتصادية لسيدات وشباب الأعمال، ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية.

القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، فيتو

الهدف من عقد المنتدى

ويهدف عقد منتدى سيدات وشباب الأعمال الذى تنظمه الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في محافظة الإسماعيلية، وبخاصة الاستثمار الزراعي والذي تتميز به محافظة الاسماعيلية، كذلك فرص تمكين المرأة وتشجيع رائدات الأعمال والشباب والاستفادة من الخبرات في مجالات مختلفة منها القطاع السياحي والرياضي والشاطئي، وذلك بالتنسيق مع آمال محمود رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالإسماعيلية وحاتم العدوي رئيس مجلس شباب الأعمال، والمهندس سعيد شعيب عضو مجلس الإدارة وسكرتير الغرفة، محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئس لجنة العلاقات العامة.

إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للمرأة

تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

وأوضح أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية أن المنتدى في نسخته الأولي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وفتح آفاق جديده للاستثمار من خلال عدة محاور وهي دعم المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية لها وبخاصة المنتجات الزراعية، وأهمها المانجو الاسمعلاوي المميز بجودته ومذاقه الفريد، تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في القطاعين الزراعى والصناعى.

ويقام المنتدى برعاية وحضور اللواء أكرم جلال محافظ الاسماعيلية، تتضمن جلساته حوار مفتوح مع رجال وسيدات الأعمال وشباب المستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتأكيد علي تقديم التسهيلات للمستثمرين، بالإضافة الي عقد حلقات نقاشية مفتوحة بين الحضور من رؤساء وممثلو الغرف التجارية، ورجال وسيدات الأعمال، وشباب الأعمال، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ونشرها بشكل واسع، مؤكدًا على التزام المحافظة بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأكد الشافعى أن المنتدى الاقتصادي الاول بالإسماعيلية، يعد منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية مع التركيز علي تمكين المرأة والشباب في ظل اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة اقتصاديا لما له من تأثير مباشر علي التنمية المستدامة علي مختلف المستويات.

وتطلع الشافعي أن يتخذ المنتدى طابعا دوليا مع بدء تحقيق أهدافه التصديرية ليصبح حدثا دوليا في دوراته القادمة بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، هي كنز يجب الحفاظ عليه ودعمه وتطويره وتوجيه الأنظار إليه؛ لتستفيد منه المحافظة كمنظومة وأبنائها كمستفيدين من الخدمات التي تقدمها القرية في مجال السياحة الرياضية والترفيهية وسياحة المؤتمرات.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتطوير ورفع كفاءة القرية الأوليمبية، حين قام بزيارتها مطلع أكتوبر الماضي، وعلى الفور أعطى توجيهات برفع كفاءتها، وتشكيل مجموعة عمل متكاملة لرصد مشكلات القرية والمتابعة المستمرة لبحث سبل التطوير بما يتماشى مع رؤية المحافظة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تضم ١٤٠ غرفة فندقية، منها ٢٠ غرفة مفردة، ١٢٠ غرفة مزدوجة، ٢ مطعم يتسع ل ٢٥٠ فرد، ‏ملعب كرة قدم رئيسي بالمواصفات القانونية ومزود بالأضواء الكاشفة، ‏ملعب كرة قدم فرعي، ‏صالة مغطاة متعددة الأغراض ومكيفة الهواء، بالإضافة إلى صالة چيمانزيوم مزودة بالأجهزة الرياضية، ‏ساونا وبخار (رجالي- حريمي)، ‏حمام سباحة أوليمبي مغطى، قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لعدد ٢٥٠ فرد وأخرى فرعية تتسع لعدد ١٢٠ فردا، ‏ملعبي إسكواش، و‏مسجد للصلاة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن القرية الأوليمبية استضافت أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة.

‏وتعد القرية الأوليمبية منشأة رياضية اجتماعية ترفيهية ثقافية، تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ‏القرية الأوليمبية تقع على بعد ٧ كم جنوب محافظة الإسماعيلية، على طريق القناة بمنطقة جبل مريم، وقد أُقيمت القرية على ربوة عالية تطل على قناة السويس على مساحة ٢٤ فدانًا، منها حوالي ١٦٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء.

