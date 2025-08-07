قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقربا جنوبي نابلس بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة عقربا جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

في غضون ذلك، أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير عارض بشدة في الاجتماع المصغر احتلال غزة وقال إنه سيستغرق عاما إلى عامين.

احتلال غزة يعرض حياة المختطفين للخطر

وأضافت القناة 13 العبرية عن رئيس الأركان: دخول مدينة غزة وضرب البنى التحتية سيؤدي إلى كارثة إنسانية.. احتلال غزة يعرض حياة المختطفين للخطر وقد يؤدي إلى مقتل مزيد من الجنود.

عملية عسكرية في غزة تستغرق ما بين 4 و5 أشهر

وأفادت القناة 12 العبرية مساء أمس الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيبحث عملية عسكرية في غزة تستغرق ما بين 4 و5 أشهر.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية: "الخطة التي يناقشها المجلس الوزاري تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية.. الخطة العسكرية تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع".

قرار احتلال غزة يعود إلى إسرائيل

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لا يمكنه التصريح بأي شيء يتعلق باحتمالية احتلال غزة، مشددًا على أن الأمر يعود لإسرائيل وحدها.

وأضاف “ترامب”: "سكان غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، ونسعى بالتعاون مع عدد من الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.