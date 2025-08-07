الخميس 07 أغسطس 2025
إعلام عبري: عشرات الجنود المصابين بأمراض نفسية يتظاهرون أمام وزارة جيش الاحتلال

مظاهرات تل أبيب،
مظاهرات تل أبيب، فيتو

قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، إن عشرات الجنود المصابين بأمراض نفسية يتظاهرون عند وزارة جيش الاحتلال للمطالبة بالمساواة والعلاج.

 

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بتل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأربعاء، بوقوع اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال عند مدخل وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب.

من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد مختطفينا.

 

المتظاهرون الإسرائيليون يحاصرون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب لهذا السبب

وأمس، حاصر المحتجون الإسرائيليون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب في مظاهرات انطلقت احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدلا من عقد صفقة تعيد الرهائن.

