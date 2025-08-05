الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: احتلال غزة يؤدي إلى إنهاك القوات النظامية والاحتياط

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تحذيره من أن احتلال قطاع غزة بشكل كامل سيؤدي إلى إنهاك القوات النظامية وقوات الاحتياط، في ظل استمرار العمليات العسكرية المتواصلة منذ أشهر داخل القطاع.

 

فاتورة التوغل البري لجيش الاحتلال لقطاع غزة

وأشار رئيس الأركان، بحسب القناة، إلى أن التوغل البري الواسع والسيطرة طويلة الأمد على غزة ستُحمّل الجيش أعباءً كبيرة، سواء من حيث الاستنزاف البشري واللوجستي أو من حيث الضغط الداخلي على الجبهة الداخلية.

 

كلفة الحرب على غزة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الأصوات داخل إسرائيل حول كلفة الحرب على غزة، وانعكاساتها على الجبهة الداخلية والاستعدادات العسكرية على باقي الجبهات، لا سيما في الشمال.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن متظاهرين أضرموا النار وسط أحد الشوارع المركزية في تل أبيب، وأغلقوه أمام حركة السير، احتجاجًا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين طالبوا رئيس أركان جيش الاحتلال بعدم تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة خوفًا على حياة الأسرى.

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