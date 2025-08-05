الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: ترامب يعلن قريبا خطة مساعدات لغزة ويدفع نحو إنهاء الحرب

الرئيس الأمريكي ترامب،
الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الكشف قريبًا عن خطة جديدة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، في إطار مساعيه لوقف الحرب المستمرة.

 

الخارجية الأمريكية: ترامب يريد إنهاء حرب غزة

وأكدت الخارجية أن ترامب "يريد إنهاء الحرب في غزة"، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، سيتوجه هذا الأسبوع إلى روسيا في زيارة رسمية لبحث ملفات أمنية إقليمية، من بينها الوضع في الشرق الأوسط.

 

تفاهمات بين قسد والدفاع السورية

وفي سياق آخر، أعلنت واشنطن دعمها الكامل للحوار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بهدف التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى دمج قسد ضمن وزارة الدفاع السورية، في خطوة تُقرأ ضمن جهود إعادة تشكيل المشهد العسكري شمال شرقي سوريا.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متواصلًا على عدة جبهات، وسط جهود دولية متفرقة للوصول إلى تسويات سياسية وإنسانية.

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