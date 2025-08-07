الخميس 07 أغسطس 2025
كتائب القسام تدك موقع قيادة الاحتلال في محور موراج بقذائف الهاون

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

 قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم الخميس، إنها دكت بقذائف هاون من العيار الثقيل موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خان يونس.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

ومن جانبها قالت سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نير عام بصاروخين ردا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس إن صافرات الإنذار دوت في نير عام بغلاف غزة. 

و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة.

ارتفاع عدد شهداء التجويع في غزة

 في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

