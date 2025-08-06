اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بتل أبيب وعائلات الأسرى تهدد بالعصيان المدني

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال عند مدخل وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب.

من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد مختطفينا.

المتظاهرون الإسرائيليون يحاصرون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب لهذا السبب

حاصر المحتجون الإسرائيليون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب في مظاهرات انطلقت احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدلا من عقد صفقة تعيد الرهائن.

عملية عسكرية في غزة تستغرق ما بين 4 و5 أشهر

وأفادت القناة 12 العبرية مساء اليوم الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيبحث عملية عسكرية في غزة تستغرق ما بين 4 و5 أشهر.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية: "الخطة التي يناقشها المجلس الوزاري تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية.. الخطة العسكرية تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع".

قرار احتلال غزة يعود إلى إسرائيل

وفي وقت سابق من أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لا يمكنه التصريح بأي شيء يتعلق باحتمالية احتلال غزة، مشددًا على أن الأمر يعود لإسرائيل وحدها.

وأضاف “ترامب”: "سكان غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، ونسعى بالتعاون مع عدد من الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة".

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