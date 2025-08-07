الحد الأدنى لكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة 2025

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية منذ قليل، الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية 2025.

وجاء الحد الأدنى للقبول بـكليات الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية كالتالي:

أولا: الحد الأدنى لكلية الطب بالجامعات الأهلية

الطب البشري بجامعات الملك سلمان الدولية، والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية: 74%

الطب البشري جامعات الجلالة والعلمين الدولية: 76%

الطب البشري بباقي الجامعات الأهلية 79%

ثانيا: الحد الأدنى لكلية الطب بالجامعات الخاصة

طب بشري الجامعات الخاصة: 79%

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم من خلال التقديم المباشر على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية.

وبالنسبة لطلاب مدارس النيل فإن نسبة الحدود الدنيا للثانوية العامة تسري أيضا على هؤلاء الطلاب.

كما تسري على طلاب مدارس STEM نسب الحدود الدنيا للثانوية العامة وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدره 1.25 تضرب في مجموع الطالب ويتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للدرجات (700).

