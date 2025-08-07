الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحد الأدنى لكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة 2025

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
ads

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية منذ قليل، الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية 2025.

وجاء الحد الأدنى للقبول بـكليات الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية كالتالي:

أولا: الحد الأدنى لكلية الطب بالجامعات الأهلية 

الطب البشري بجامعات الملك سلمان الدولية، والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية: 74%
الطب البشري جامعات الجلالة والعلمين الدولية: 76%
الطب البشري بباقي الجامعات الأهلية 79%

ثانيا: الحد الأدنى لكلية الطب بالجامعات الخاصة 

طب بشري الجامعات الخاصة: 79%

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم من خلال التقديم المباشر على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية.

وبالنسبة لطلاب مدارس النيل فإن نسبة الحدود الدنيا للثانوية العامة تسري أيضا على هؤلاء الطلاب.

كما تسري على طلاب مدارس STEM نسب الحدود الدنيا للثانوية العامة وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدره 1.25 تضرب في مجموع الطالب ويتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للدرجات (700).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025 مجلس الجامعات الخاصة والاهلية مدارس النيل مدارس STEM

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2025 ومؤشرات الحد الأدنى للكليات

تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2025

تنسيق الجامعات 2025، مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2025/2026

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

بعد تأجيله، الحكومة تكشف سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

الحد الأدنى لكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة 2025

ترامب يوجه رسالة لدول الشرق الأوسط: أريد منكم جميعا التطبيع مع إسرائيل

بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

خدمات

المزيد

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads