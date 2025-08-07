بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه الى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الفني، لتغيير سياسات الالتحاق والقبول لطلاب الثانوية العامة فى كليات الطب.

زيادة نسب الرسوب في كليات الطب

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد حالات الرسوب التى انتشرت بصورة مخيفة فى كليات الطب بالجامعات المصرية بصفة عامة وجامعات الصعيد بصفة خاصة.

انتشار ظاهرة الغش بالثانوية العامة وراء زيادة نسبة الرسوب في كليات الطب

وأكد النائب، أن انتشار ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة هى السبب الرئيسى فى تدنى مستوى طلاب كليات الطب، ورسوبهم فى السنوات الأولى بهذه الصورة المفزعة.

تشكيل لجنة لبحث أسباب زيادة ظاهرة الرسوب في كليات الطب

وشدد النائب، على ضرورة سرعة تشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب لدراسة هذه الظاهرة، ووضع ضوابط ومعايير وشروط حاسمة وواضحة للالتحاق بجميع الكليات الطبية خاصة ان هذه الكليات تتعلق بحياة المواطنين.

الأسباب الحقيقية وراء نسب الرسوب في كليات الطب بجامعات الصعيد

وتساءل عضو مجلس النواب، عن الأسباب الحقيقية وراء رسوب 720 طالبًا من أصل 1207 طلاب خاضوا اختبارات العام الجاري فى كلية الطب بجامعة أسيوط، مما يعني أن نسبة الرسوب وصلت إلى 60%.

ارتفاع نسب الرسوب في كليات الطب مؤشر خطير

ولفت إلى أنه في جامعة جنوب الوادي تجاوزت نسبة الرسوب 70% بين طلاب الطب البشري، ولم ينجح سوى 52 طالبًا في كلية طب الأسنان بنفس الجامعة، ما يشير إلى نسبة رسوب عالية بلغت 80%، أما في جامعة سوهاج فقد كانت نسبة الرسوب 34% في العام الماضي، وكشفت البيانات الرسمية من جامعة سوهاج عن رسوب 454 طالبًا من أصل 965، مما يعكس نسبة رسوب كبيرة تصل إلى 47 %.

ووجه النائب سؤالا: لماذا لم تعلن هذه الجامعات عن أسباب ارتفاع نسبة الرسوب في كليات الطب؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.