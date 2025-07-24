تنسيق الجامعات 2025، مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2025/2026

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2025.. يبحث طلاب الثانوية العامة الآن بشكل كبير عبر شبكة المعلومات الدولية، عن الجامعات الأهلية وبرامجها الدراسية ومصروفاتها.

وتعد جامعة الجلالة الأهلية واحدة من أهم الجامعات الأهلية، التي يقبل عليها الطلاب، نظرا لما تقدمه من برامج دراسية متميزة، بالإضافة إلى الشهادة المزدوجة التي يحصل عليها طلابها من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، من خلال دراسة البرامج الدراسية المشتركة بين الجامعتين.

وتقع جامعة الجلالة بالقرب من مدينة العين السخنة على ارتفاع حوالي 700 متر من سطح البحر الأحمر، وتقدم مجموعة من البرامج الدراسية نستعرضها فيما يلي، بالإضافة إلى مصاريف جامعة الجلالة 2025/2026.

البرامج الدراسية بجامعة الجلالة الأهلية

تتنوع البرامج الدراسية بجامعة الجلالة الأهلية بين القطاع الطبي، والهندسي والفنون، وجاءت كالتالي:

برنامج الطب والجراحة. برنامج طب الأسنان. برنامج الصيدلة. برنامج العلاج الطبيعي. برنامج التمريض. برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية. برنامج هندسة الكمبيوتر. برنامج الهندسة. برنامج علوم الكمبيوتر. برنامج العلوم المالية وإدارة الأعمال. برنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية. برنامج الإنتاج الإعلامي. برنامج العلوم الأساسية. مجال العلوم الصحية التطبيقية

البرامج الدراسية المشتركة لجامعة الجلالة مع جامعة أريزونا ستيت

هناك مجموعة من البرامج الدراسية المشتركة بين جامعة الجلالة وجامعة اريزونا ستيت، وهي كالتالي:

برنامج هندسة البرمجيات برنامج الهندسة الكهربائية برنامج إدارة الأعمال برنامج التسويق برنامج نظم المعلومات الحاسوبية برنامج إدارة الأعمال الرياضية برنامج تكنولوجيا المعلومات برنامج تقنية الرسومات المعلوماتية برنامج علم النفس

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2025

يبلغ إجمالي الرسوم الدراسية لمجالات جامعة الجلالة للعام الدراسي الجديد 2025:2026 بدون الرسوم الإدارية، كالتالي:

مجال الطب والجراحة: 150,000 جنيه

مجال طب الأسنان: 140,000 جنيه

مجال العلوم الصيدلية: 100,000 جنيه

مجال العلاج الطبيعي: 100,000 جنيه

مجال هندسة الحاسب: 75,000 جنيه

مجال العلوم الهندسية:: 75,000 جنيه

مجال علوم الحاسب: 69,000 جنيه

مجال الإنتاج الإعلامي: 50,000 جنيه

مجال الفنون والتصميم: 49,000 جنيه

مجال العلوم الأساسية: 48,000 جنيه

مجال العلوم الإدارية: 46,000 جنيه

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43,000 جنيه

مجال العلوم الصحية التطبيقية: 42,000 جنيه

مجال علوم التمريض: 40,000 جنيه.

أما الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية للعام الدراسي الجديد 2025:2026 بدون الرسوم الإدارية، فهي كالتالي:

برنامج هندسة البرمجيات: 235,000 جنيه

برنامج الهندسة الكهربائية: 250,000 جنيه

برنامج إدارة الأعمال: 220,000 جنيه

برنامج التسويق: 220,000 جنيه

برنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 220,000 جنيه

برنامج إدارة الأعمال الرياضية: 220,000 جنيه

برنامج تكنولوجيا المعلومات: 235,000 جنيه

برنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 235,000 جنيه

برنامج علم النفس: 220,000 جنيه.

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