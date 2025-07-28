تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2025

تنسيق الجامعات 2025.. يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، إعلان الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2025، حيث يقبل الكثير من الطلاب على الالتحاق بها.

وتعد الجامعات الاهلية، منظومة جديدة ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، وأثبتت نجاحها بعد إقبال الطلاب بكثرة عليها، نظرا لأنها تقدم تعليما متميزا وذو جودة عالية، بتكاليف منخفضة.

ومن أهم الجامعات الأهلية، التي يبحث الطلاب عند الحد الأدنى للقبول بها، جامعة الملك سلمان الأهلية، لتعدد وتنوع البرامج الدراسية بها وعدد الكليات، حيث تضم الجامعة ثلاثة أفرع في الطور وشرم الشيخ وراس سدر.

الكليات والبرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان

تتنوع كليات جامعة الملك سلمان الأ هلية، وجاءت كالتالي:

أولا: جامعة الملك سلمان فرع راس سدر

الطب البيطري.

العلوم الصيدلية: برنامج فارما دي، والصيدلة الإكلينيكية.

مجال العلوم الأساسية المتقدمة: برنامج كيمياء البترول، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية.

مجال الزراعات الصحراوية: برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

ثانيا: جامعة الملك سلمان فرع الطور

مجال الطب والجراحة.

مجال طب الأسنان.

مجال التمريض.

مجال العلوم الهندسية: برنامج هندسة الطاقة، وبرنامج هندسة الميكاترونيك، وبرنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

مجال هندسة الحاسب: برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة الحاسب ويشمل المسارات النظم المدمجة، والحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الأداء، والأمن السيبراني.

مجال علوم الحاسب: برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، وبرنامج علوم الحاسب مسارات، وتحليل البيانات الضخمة، والرؤية بالحاسب، وهندسة البرمجيات.

مجال الصناعات التكنولوجية: برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، وبرنامج التبريد والتكييف.

ثالثا: جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ

مجال اللغات التطبيقية: برنامج الترجمة التحريرية والفورية، اللغة الإنجليزية، وبرنامج الترجمة التحريرية والفورية، اللغة الألمانية.

مجال السياحة والضيافة: برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات.

مجال الفنون والتصميم: برنامج العمارة الداخلية، وبرنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة.

مجال العمارة: برنامج العمارة.

مجال العلوم الإدارية والأعمال: برنامج الاستثمار والتمويل، وبرنامج المحاسبة ونظم المعلومات.

تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، تنسيق كليات جامعة الملك سلمان 2024، ومن المتوقع أن يقترب تنسيق كليات جامعة الملك سلمان الأهلية 2025، من الحد الأدنى للعام الماضي، والذي جاء كالتالي:

طب بشري جامعة الملك سلمان 74%

طب أسنان جامعة الملك سلمان 73%

علاج طبيعي جامعة الملك سلمان 72%

صيدلة جامعة الملك سلمان 68%

طب بيطري جامعة الملك سلمان 65%

كلية الهندسة جامعة الملك سلمان 65%

كلية علوم الحاسب 60%

كلية التكنولوجيا الحيوية 53%

تكنولوجيا العلوم الصحية 53%

العلوم الأساسية 53%

الفنون التطبيقية 53%

اللغات والترجمة 53%

الإعلام 53%

السياحة والفنادق 53%

التمريض 53%



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