رياضة

فيريرا يفاضل بين الجزيري وناصر منسي لقيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا

ناصر منسي
ناصر منسي

الزمالك وسيراميكا، يفاضل يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بين الثنائي سيف الدين الجزيري وناصر منسي لقيادة هجوم الأبيض في مواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وقدم الثنائي فترة إعداد مميزة خلال معسكر الأبيض والمباريات الودية ومن المقرر أن يختار البلجيكي واحدا منهما لقيادة هجوم الزمالك في مواجهة سيراميكا.

 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

من المقرر أن تقام  مباراة الزمالك مع سيراميكا في الجولة الأولى من الدوري المصري، غدا الجمعة الموافق 8 أغسطس باستاد هيئة قناة السويس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

تمتلك مجموعة قنوات أون سبورتس حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تذاع مباراة الزمالك وسيراميكا عبر قناة ON Sports1.

 وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري 

وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة 1- سيراميكا كليوباترا × الزمالك  يوم الجمعة 8 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد هيئة قناة السويس".

الجولة 2- الزمالك × المقاولون العرب  يوم السبت 16 أغسطس  الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة 3- مودرن سبورت × الزمالك  يوم الخميس 21 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 4 – الزمالك × فاركو  يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة  5- وادي دجلة × الزمالك يوم الأحد 31 أغسطس  الساعة 8:00 " ستاد السلام".

الجولة 6 – الزمالك × المصري  يوم السبت 13 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد برج العرب".

الجولة 7- الإسماعيلي × الزمالك  يوم الخميس 18 سبتمبر  الساعة 5:00 "ستاد الإسماعيلية".
الجولة  8 - الزمالك × الجونة  يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة  9- الأهلي × الزمالك  يوم الاثنين 29 سبتمبر   الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 10- الزمالك × غزل المحلة يوم السبت 4 أكتوبر   الساعة 5:00"ستاد القاهرة.

الجولة  11  ...راحة

الجولة 12 – البنك الأهلي × الزمالك يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة 13 -الزمالك × طلائع الجيش  يوم الاثنين 3 نوفمبر   الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 14 – الزمالك × سموحة يوم الأربعاء 26 نوفمبر   الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 15 – إنبي × الزمالك يوم الثلاثاء 20 يناير الساعة 8:00 " ستاد المقاولون العرب".

الجولة 16 – الزمالك × بتروجت يوم 28 يناير  الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة 17 – كهرباء الإسماعيلية × الزمالك يوم الأربعاء 24 فبراير الساعة 8:00 " ستاد الإسماعيلية".

الجولة 18 – الزمالك × حرس الحدود يوم الجمعة 20 فبراير  الساعة 9:30  " ستاد القاهرة".

الجولة 19 – زد × الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير  الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".

سيراميكا يعسكر بالسويس استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجولة 20 –  بيراميدز × الزمالك يوم الأحد 1 مارس الساعة 9:30 " ستاد 30 يونيو".

الجولة 21 - الزمالك × الاتحاد السكندري  يوم الجمعة 6 مارس الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".

الزمالك سيراميكا الزمالك وسيراميكا مباراة الزمالك وسيراميكا الدوري المصري

