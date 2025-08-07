طريقة عمل الزبيب في البيت وتخزينه لعام كامل بأقل التكاليف

طريقة عمل الزبيب، من طرق عمل الفواكه المجففة التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصة أننا الآن في موسم العنب، ولذلك يمكن استغلال تلك الفترة في تخزين العنب، وتحويله إلى الزبيب، وتخزينه لعام كامل.





ويتميز الزبيب بأنه من ألذ الفواكه المجففة، كما أنه يمكن إضافته إلى الكثير من الحلويات والأطعمة أيضا، الى جانب أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية.



ويمكنك بسهولة تحضير الزبيب في المنزل باستخدام بعض المكونات البسيطة والخطوات السهلة.



مكونات عمل الزبيب:



عنب طازج: يفضل اختيار أنواع العنب الحلو ذات الحبات الكبيرة والخالية من البذور.

ماء

عصير ليمون طازج (اختياري)

ذرة ملح ليمون

ملعقة زيت طعام

شمس أو مجفف طعام

طريقة عمل الزبيب في البيت:



1. التحضير:

اغسلي العنب جيدًا للتخلص من أي أتربة أو شوائب.

افصلي حبات العنب عن العناقيد.

2. السلق (اختياري):

اغلي كمية مناسبة من الماء في قدر، مع إضافة ذرة ملح ليمون، وملعقة كبيرة من زيت الطعام، والقليل من عصير الليمون.

أضيفي حبات العنب إلى الماء المغلي واتركيها لمدة دقيقة واحدة فقط.

صفي العنب جيدًا من الماء.

إضافة عصير الليمون في هذه المرحلة يساعد على حفظ لون العنب ومنع التلون.

3. التجفيف:

التجفيف في الشمس:

ضعي حبات العنب على صينية مغطاة بقطعة قماش نظيفة.

ضعي الصينية في مكان مشمس وجيد التهوية، ويفصل تغطيته بقطعة من الشاش الخفيف لحمايته.

قومي بتقليب حبات العنب بشكل دوري للتجفيف المتساوي.

تستغرق عملية التجفيف في الشمس عدة أيام حسب الرطوبة ودرجة الحرارة.

التجفيف باستخدام مجفف الطعام:

اتبعي تعليمات استخدام مجفف الطعام.

ضعي حبات العنب في صواني المجفف.

قومي بتجفيف العنب وفقًا لتعليمات الجهاز.

4. التخزين:

بمجرد أن يجف العنب تمامًا ويصبح لونه داكنًا ومجعدًا، يكون الزبيب جاهزًا للتخزين.

احفظي الزبيب في وعاء محكم الغلق في مكان بارد وجاف.

الزبيب البيتي

نصائح وأسرار للحصول على أفضل النتائج:



اختيار العنب: يفضل اختيار أنواع العنب ذات السكر العالي للحصول على زبيب حلو المذاق.

التجفيف: يمكنك تجفيف العنب بأكمله على العناقيد أو فصله إلى حبات فردية.

السرعة: كلما كانت عملية التجفيف أسرع، كلما احتفظ الزبيب بمعظم العناصر الغذائية.

الحماية: خلال عملية التجفيف في الشمس، احمي العنب من الحشرات والغبار باستخدام شبكة أو قطعة قماش نظيفة.



ملاحظة: يمكنك إضافة بعض التوابل الطبيعية مثل القرفة أو الهيل إلى الزبيب أثناء عملية التجفيف للحصول على نكهات مختلفة.

الآن يمكنك الاستمتاع بالزبيب الذي صنعتيه في المنزل وإضافته إلى العديد من الوصفات.



طريقة عمل التين المجفف

التين المجفف

كذلك يمكنك عمل التين المجفف في البيت، بدلا من شراءه بأسعار خيالية.



طريقة تجفيف التين في الشمس

وطريقة تجفيف التين في الشمس، تعتمد على غسل التين جيدا، وتجفيفه بوضعه في مصفاة، تحت أشعة الشمس.

وبعد أن يجف من الماء تماما نغلي كمية من الماء على النار، ونضع فيها التين، ثم ننتشله ونضعه في ماء بارد، ثم نجففه جيدا.

بعد ان نجفف التين من الماء، نقطعه نصفين، لكن دون أن نفصله عن بعضه، ثم نضعه في مصفاه، ونتركه في الشمس، لمدة تصل الى 6 ايام، على أن يتم تغطيته ليلا، حتى لا يمتص رطوبة الجو ليلا، ثم نعرضه في اليوم التالي للشمس، وهكذا حتى يجف تماما.

كما يمكن ضمه في حبل كالعقد، وتركه في الشمس، مع تغطيته ليلا ايضا.



طريقة تجفيف التين في الفرن



يمكنك تجفيف التين في الفرن، عن طريق غسل التين، ثم تقطيعه إلى نصفين، دون فصلهما.

يرص التين في صينية فرن مغطاة بورق الزبدة، ونضعه في الفرن، على أقل درجة حرارة ممكنة، مع ترك باب الفرن مفتوحا قليلا، حتى تخرج الرطوبة، مع متابعته من وقت لآخر، حتى لا يحترق.

ستصل مدة تجفيفه الى حوالي 3 ساعات.



