فوائد التين البرشومي، فاكهة الصيف الذهبية تعزز الذاكرة وتحمي القلب

التين البرشومي من أشهر فواكه الصيف في مصر وبدأ موسم حصاده وتوفيره بالأسواق، ويقبل عليه الكثيرين لما له من مذاق جيد ولذيذ، ولا يقتصر تميزه على طعمه الحلو الشهي، بل يمتد ليشمل فوائد صحية مذهلة تجعله من الكنوز الطبيعية التي ينصح أطباء التغذية بتناولها بانتظام.

كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن

وكشف المعهد القومي للتغذية عن أهم العناصر الغذائية التى يحتوي التين البرشومي عليها حيث يضم مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، منها:

فيتامين A وC وK، التي تدعم صحة الجلد والمناعة.

الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، الضرورية لصحة العظام وتنظيم ضغط الدم.

الألياف الغذائية، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء.



التين وصحة الجهاز الهضمي

بفضل غناه بالألياف الطبيعية، يُسهم التين البرشومي في الوقاية من الإمساك وتحسين عملية الهضم، كما يحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد في هضم البروتينات، مما يجعله مفيدا بعد تناول الوجبات الثقيلة.

يحمي القلب ويخفض الكوليسترول

أثبتت دراسات حديثة أن تناول التين بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار LDL في الدم، بفضل احتوائه على مركبات "الفيتوكيميكال" التي تحارب الدهون المؤكسدة، مما يقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

مفيد لمرضى السكري

قال المعهد القومي للتغذية أن التين البرشومي رغم احتوائه على سكريات طبيعية، إلا أن التين البرشومي يعتبر خيار صحي لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، إذ يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب احتوائه على الألياف التي تبطئ امتصاص الجلوكوز.

يعزز التركيز ويحارب التعب

أشار أنه بفضل غناه بالحديد والفيتامينات، يساهم التين البرشومي في تقوية الذاكرة ومكافحة التعب الذهني والجسدي، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والطلاب أثناء فترات الامتحانات.

مضاد أكسدة طبيعي

أكد معهد التغذية أنه يحتوي التين على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة المسببة لأمراض الشيخوخة والسرطان، ما يجعله درع طبيعيا لحماية خلايا الجسم.

كيف يمكن تناول التين البرشومي

يمكن تناول التين البرشومي طازج، أو إضافته للسلطات، أو استخدامه في العصائر والحلويات، ويعتبر مجفف التين من الخيارات الممتازة كمصدر طاقة سريع وصحي.



أكد المعهد القومي للتغذية أن التين البرشومي ليس مجرد فاكهة موسمية، بل هو غذاء متكامل يعزز الصحة العامة ويقي من أمراض متعددة، ومع اقتراب موسمه، ينصح الأطباء بتضمينه ضمن النظام الغذائي اليومي للاستفادة من منافعه العديدة بطريقة طبيعية وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.