بعد إصلاح عطل الكهرباء، عودة العمل بشكل طبيعي داخل مستشفى طامية المركزي

أكد  الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الكهرباء عادت إلى مستشفى طامية المركزي واستقرت تماما، بعد أن تم تغيير أحد كابلات الكهرباء، وعادت الأمور  إلى طبيعتها بالمستشفى، وانتظم العمل بكل الأقسام.

متابعة ميدانية للعمل

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، قد تابعا مع كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، العمل في تغيير الكابل الكهربائى من داخل مستشفى طامية المركزي، للتأكد من انتظام الخدمة الطبية بالمستشفى، وعودة الأمور إلى طبيعتها.

 

القبض على شخصين اعتديا على آخر بالضرب بعد مشادة على أولوية المرور في الفيوم

ضبط 8 أطنان سماد زراعي مدون عليها علامة مقلدة بالفيوم

وانقطع التيار الكهربائي عن مستشفى طامية المركزي أمس فجأة، وتبين أن أحد الكابلات الكهربائية يجب تغييره، وأثناء العمل على تغييره، تم تشغيل المولد، حتى لا تتأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وحرصًا على سلامة المرضى، خصوصًا  الأطفال حديثي الولادة، تم إخلاء 6 حالات بقسم الأطفال المبتسرين، ونقلهم إلى أماكن بديلة.

