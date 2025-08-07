ضبط 8 أطنان سماد زراعي مدون عليها علامة مقلدة بالفيوم

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية.

نتائج الحملة على الأسواق

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة حررت 30 مخالفة تموينية متنوعة، منها 13 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصص الدقيق، نقص وزن الإنتاج، أو إنتاج مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

وتمكنت الحملة من التحفظ على 8 أطنان و346 كيلو جرام سماد نترات، مدون عليها علامات تجارية مقلدة، كما تم التحفظ علي 252 قطعة سلع غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

