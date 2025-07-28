محافظ الفيوم يوجه بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، وتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وإجراء تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج غير القادرات من الأسر الأولى بالرعاية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

توفير فرص عمل بالقطاع الخاص

واستمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات، ومن بينهم ذوى الهمم الراغبين بفتح مشروعات تنموية، أو العمل في مؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص، موجهًا مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية لهؤلاء الشباب استثمارًا لطاقاتهم وقدراتهم البشرية.

كما وجه المحافظ، وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لعدد آخر من الشباب بمؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدًا بإعداد بيان بجهود المديرية بشأن فرص العمل التي تم توفيرها للشباب خلال النصف الأول من العام الجاري، وإعداد بيان دوري أسبوعيًا يعرض على المحافظ شخصيًا في الشأن نفسه.

علاج علي نفقة الدولة

و وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة بالفيوم، بسرعة توفير الرعاية الطبية وإنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لعدد من الحالات المرضية، مع سرعة توفير العلاج على نفقة الدولة لسيدة تعاني من مرض السرطان، موجهًا نائب المحافظ، بمتابعة حالة السيدة والتنسيق مع مستشفى جامعة الفيوم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بشأنها، مع عمل تدخلات الحماية الاجتماعية لها من خلال مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، كما وجه بسرعة التنسيق بين مسئولى مديرية الصحة، ومستشفى الفيوم العام، لإجراء عملية جراحية لسيدة من الأولى بالرعاية مصابة بنزيف في الرحم، مع توفير المساعدات العاجلة لها.

توفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجهيز عدد من الأكشاك للأسر الأكثر احتياجًا بالمستلزمات اللازمة، فضلًا عن تجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرات، من خلال توفير الأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات اللازمة لهن.

تراخيص أكشاك الأولي بالرعاية

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الهمم، موجهًا بتيسير الإجراءات أمامهم طبقًا للشروط المنظمة لذلك، وكذا بحث ودراسة إمكانية توفير عدد من الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، مكلفًا نائب المحافظ، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الفيوم، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، لمراجعة الوحدات السكنية بمدينة دمو، التى تم توفيرها كسكن بديل للمواطنين الذين تم إخلاؤهم من العمارات الآلية للسقوط بمدينة الفيوم، للتأكد من جاهزيتها للمعيشة الكريمة، وإجراء الصيانة اللازمة لها ـ إذا لزم الأمر ـ بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية.

مشكلات متنوعة

و استمع محافظ الفيوم، لشكوى عدد من قاطني أحد الشوارع أمام مستشفى الحميات، بحي جنوب بمدينة الفيوم، بشأن قيام أحد المواطنين ببناء وغلق الشارع أمام المارة، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بسرعة التنسيق مع رجال الشرطة، لسرعة فتح الشارع أمام المواطنين، مؤكدًا على مسئولى القطاعات ومديري المديريات ورؤساء المدن، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية المطالب من خلال الأطر القانونية.

وفي ختام اللقاء تم عرض فيديو يوضح جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وقدم محافظ الفيوم، الشكر لكافة الجهات، القائمة على توفير تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة لأهالينا الأولى بالرعاية.

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