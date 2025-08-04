محافظ الفيوم يوجه بتقديم الدعم اللوجيستي للمشاركين بانتخابات مجلس الشيوخ

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انتخابات مجلس الشيوخ من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة مع اللحظات الأولى لبدء الاقتراع، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

وقد تابع محافظ الفيوم، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية، ومجالس المدن، فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال الناخبين، وتوافر أماكن انتظار الناخبين وكبار السن، وكذا التأكد من تيسير الإجراءات أمام الناخبين بمقار كافة اللجان الانتخابية.

توفير الدعم للجان

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بتقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي، وتوفير الأجواء المناسبة وسبل الراحة للناخبين، وكراسى متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات، لضمان المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة، والتيسير على الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وخروج المشهد الانتخابى بالشكل اللائق، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

المقيدون والمراكز الانتخابية

يذكر أن من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل محافظة الفيوم، يبلغ عددهم 2 مليون و202 ألف و611 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف المراكز والمدن والقرى، ومن المقرر أن تُجرى عملية الاقتراع داخل 297 لجنة فرعية، موزعة على 278 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، والتنسيق مع مديريات الخدمات، وشركات المرافق، وكل القطاعات، لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولًا بأول، ويوجد ممثل من كل شركة من شركات المرافق داخل مركز السيطرة بالمحافظة على مدار يومى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لسرعة التواصل وحل المشكلات فور حدوثها.

انطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 ألاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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