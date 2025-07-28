الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم: تمكنا من إزالة 2472 حالة تعدي على أملاك الدولة

إزالة، فيتو
إزالة، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 2472 حالة تعدي خلال  الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بمراحلها الثلاثة، والتي تم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب وفرض سيادة القانون.

 تفاصيل حالات الإزالة خلال الموجة 26

 وأضاف محافظ الفيوم، أن الحالات التي تم إزالتها منها 910 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 71 فدانًا و14 قيراطًا و8 أسهم، و1126 حالة متغيرات مكانية تشمل 825 حالة تعدي بالبناء علي مساحة 93 ألفا و378 مترًا مربعًا، و301 حالة تعدي بالزراعة علي مساحة 8 أفدنة و6 قراريط و15 سهمًا، بالإضافة إلي إزالة 247 حالة تعدي مخالفة لشروط التقنين ولاية الوحدات المحلية، منها 130 حالة تعدي بالبناء على مساحة 32 ألفا و26 مترًا مربعًا، و117 حالة تعدي بالزراعة على مساحة 766 فدانًا و2 قيراطًا، وإزالة 189 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة "خارج المنظومة الإليكترونية للتقنين" منها 179 حالة تعدي بالبناء على مساحة 33 ألفا و400 متر مربع، و10 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 22 فدانًا و10 قراريط. 

 

مواجهة التعديات على أملاك الدولة

وأوضح محافظ الفيوم، أن الحملات استهدفت مواجهة التعديات بكافة صورها والتعامل الفورى معها، وإزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شاب يتخلص من حياته في الفيوم

تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب إلى 573 أسرة بالمجان خلال الشهر الجاري

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهدًا فى تطبيق القانون على المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعدٍ مخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الأراضى الزراعية التعديات على اراضى املاك الدولة الموجة 26 لإزالة التعديات محاولة للبناء العشوائى مديرية أمن الفيوم مستحقات الدولة

مواد متعلقة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

إزالة 28 حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بالشرقية

محافظ الفيوم: إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز سنورس

تنفيذ 7 حالات إزالة بناء مخالف للقانون بقنا (صور)

إزالة فورية لحالتي بناء مخالف في قنا

إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 1168 مترا في الشرقية

نائب محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بجرجا

الأكثر قراءة

93.5% للطب و92% للصيدلة و90% للهندسة، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

تعليم الجيزة: إحالة ملاحظ ورئيس كنترول ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الدور الثاني

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

جريمة تهتز لها السماء، ضبط شاب بعد 3 ساعات من طعنه لأمه بسكين بسبب 250 جنيها

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

بعد عودته لساعات، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجيزة

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق طب بشري بالجامعات الحكومية

الدليل الشامل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2025

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير اليوم الإثنين في الأسواق

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

هل يحق للأب أخذ منقولات ابنته بعد زواجها؟ رد حاسم من الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads