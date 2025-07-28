محافظ الفيوم: تمكنا من إزالة 2472 حالة تعدي على أملاك الدولة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 2472 حالة تعدي خلال الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بمراحلها الثلاثة، والتي تم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب وفرض سيادة القانون.

تفاصيل حالات الإزالة خلال الموجة 26

وأضاف محافظ الفيوم، أن الحالات التي تم إزالتها منها 910 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 71 فدانًا و14 قيراطًا و8 أسهم، و1126 حالة متغيرات مكانية تشمل 825 حالة تعدي بالبناء علي مساحة 93 ألفا و378 مترًا مربعًا، و301 حالة تعدي بالزراعة علي مساحة 8 أفدنة و6 قراريط و15 سهمًا، بالإضافة إلي إزالة 247 حالة تعدي مخالفة لشروط التقنين ولاية الوحدات المحلية، منها 130 حالة تعدي بالبناء على مساحة 32 ألفا و26 مترًا مربعًا، و117 حالة تعدي بالزراعة على مساحة 766 فدانًا و2 قيراطًا، وإزالة 189 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة "خارج المنظومة الإليكترونية للتقنين" منها 179 حالة تعدي بالبناء على مساحة 33 ألفا و400 متر مربع، و10 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 22 فدانًا و10 قراريط.

مواجهة التعديات على أملاك الدولة

وأوضح محافظ الفيوم، أن الحملات استهدفت مواجهة التعديات بكافة صورها والتعامل الفورى معها، وإزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهدًا فى تطبيق القانون على المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعدٍ مخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.

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