موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، ورابط الحصول على النتيجة

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. يترقب طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي انطلقت رسميا أمس الأربعاء الموافق 6 أغسطس، وتستمر حتى الأحد القادم 10 أغسطس الجاري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، بدء التسجيل لتنسيق المرحلة الثانية 2025، لطلاب الثانوية العامة، بنظاميها القديم والحديث، وبشعبها علمي وأبي، وفقا للحد الأدنى التالي:

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

جاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر)

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

من المنتظر أن ينتهي التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2025، يوم الأحد القادم الموافق 10 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، يوم الاثنين القادم الموافق 11 أغسطس 2025، ثم تبدأ مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية معا.

آخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2025

ناشدت وزارة التعليم العالي طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، بالإسراع في تسجيل الرغبات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، خلال المدة الزمنية المحددة للمرحلة.

ومن المفترض أن ينتهي تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية على موقع التنسيق الإلكتروني في السابعة من مساء يوم الأحد القادم الموافق 10 أغسطس 2025، وبذلك ينتهي تنسيق المرحلة الثانية 2025

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل الرغبات، في تنسيق المرحلة الثانية 2025، نستعرضها فيما يلي:

1. الدخول إلى موقع تنسيق المرحلة الثانية 2025، من هنــــــــــــــا.

2. اختر نوع التنسيق وفي هذه الحالة يكون "المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025"

3.حدّد نوع الشهادة سواء الثانوية العامة نظام حديث أو قديم

4.قم بعملية تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح.

5.أدخل الرمز التأكيدي

6. تأكد من بياناتك التي ستظهر أمامك على الشاشة: الاسم، المدرسة، الشعبة، المجموع

7.راجع بياناتك بدقة ثم اضغط زر "التالي".

8. قم بإدخال رغباتك.

9. راجع الرغبات بعد الانتهاء من ترتيبها.

10. احفظ رغباتك وقم بطباعتها.

ثم يمكنك طباعة إيصال تسجيل الرغبات (يحتوي على رقم الإيصال ونسخة من الرغبات).

