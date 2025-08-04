تنسيق الجامعات 2025، موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025.. تنطلق خلال ساعات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، حيث يفتح موقع التنسيق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية رسميا، يوم الأربعاء 6 أغسطس، وينتهي التسجيل يوم الخميس 10 أغسطس 2025.

ويتساءل طلاب المرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة 2025، عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم، والكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم.

وتستقبل معامل التنسيق بالجامعات، طلاب المرحلة الثانية، يوميا طوال ايام المرحلة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا، ويقدم المشرفون عليها كافة أنواع الدعم للطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

وأعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، خلال مؤتمر صحفي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، بالإضافة إلى الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي وأدبي، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والذي جاء كالتالي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية 68,75%

الشعبة الأدبية 64,06%

النظام القديم:

الشعبة العلمية 68,29%

الشعبة الأدبية 58,53%

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم

بالرغم من ان التسجيل بالمرحلة الثانية للتنسيق لم يبدأ بعد، إلا طلاب المرحلة الثانية يتساءلون عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.

ووفقا لما تم الإعلان عنه، فإن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس الجاري، وتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري.

ومن المتوقع، وفقا لموعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم يوم الاثنين القادم الموافق 11 أغسطس 2025.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.