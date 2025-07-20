الأحد 20 يوليو 2025
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محافظات

شخص يتعدى بالضرب على طليقته داخل مركز شباب بالإسماعيلية (فيديو)

جانب من الواقعة،
جانب من الواقعة، فيتو

شهد مركز شاب الصفا في محافظة الإسماعيلية، والواقع بنطاق دائرة ثان واقعة تعدي شخص على سيدة بالضرب بصحبة أطفالها. 

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وأوضحت كاميرات المراقبة قيام شخص بالتعدي على سيدة بصحبة أبنائها حيث تبين أنها طليقته جاءت بصحبة أبنائها لتنفيذ “رؤية الصغير ” بمركز الرؤية الذى حددته المحكمة. 

 

نشر مقاطع فيديو 

وكانت قد قامت إحدي السيدات بمحافظة الإسماعيلية، تدعى “ه. ج” بنشر استغاثة تتضمن عدد من مقاطع الفيديو القصيرة عبر التواصل الاجتماعي، والتي توضح قيام شخص بالتعدي عليها داخل احدي مراكز الرؤية وتدعي أنه طليقها.  

 

وصلة من السحل  والضرب المبرح 

ويظهر الفيديو أن الشخص قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح حيث قام بسحلها بعد أن سدد لها ضربة قوية بقدمه في بطنها مما أدي إلى سقوطها على الأرض، وكذا ضرب ابنه.

ومن جانبها قالت ناشرة الفيديو في تصريحات خاصة لـ"فيتو" خلال مكالمة هاتفية، إنها ذهبت بأبنائها لمركز الرؤية الذى حددته محكمة الأسرة بمركز شباب الصفا حيث تفاجأت بقيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وقالت إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض للضرب منه هى وأبنائه حيث كان يقوم في كل مرة بضربها بأماكن لا توجد بها كاميرات مراقبة.  

 

زيادة قيمة النفقة 

وأشارت إلى أن سبب ضربه لها هو رفع قيمة النفقة لابنائها الثلاثة، حيث لم يمنعه نظرة ابنه الصغير التي تدل على التوسل من الكف عن التعدي عليه وعن أمه، حيث استمر في ضربها إلى أن قام احد الموظفين في النادي بإبعاده عنها.

ولفتت إلى أنها وقد سبق لها تحرير محضر ضده في واقعة ضرب مشابهة، وحكم عليه بأسبوع مع إيقاف التنفيذ، كما قام بالتعدي على عمها بالضرب ولم يتم اتخاذ أى إجراء قانوني حياله.

وأكدت أن والدها متوفي وأمها سيدة مسنة، ولديها شقيق أصغر منها في المرحلة الثانوية ولا تريد أن تعرضه لتلك المشكلات وطالبت بدفع الضرر عنها هي وابنائها وبخاصة وأنها تعاني من هذا التعدي منذ عامين ونصف مناشدة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة بسرعة التدخل لحمايتها من هذا التعدي الصارخ.

وعلى صعيد أخر أسفر نشر الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي تعاطف المئات من شعب الإسماعيلية مطالبين برفع الضرر عن السيدة المتعدي عليها وابنائها.

ومن جانبها، تقوم الجهات الأمنية حاليا بفحص فيديو الاعتداء وذلك لكشف ملابساته.
 

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