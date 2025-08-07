صفقات المقاولون، "دستة" لاعبين تدعم ذئاب الجبل في الموسم الجديد

الدوري المصري، تعاقد نادي المقاولون العرب مع 12 صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال مشواره في الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت صفقات المقاولون الرسمية خلال انتقالات الصيف استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 كالتالي:

صفقات المقاولون العرب الرسمية موسم 2025-2026



ـ نادر هشام مدافع من مودرن لمدة 3 مواسم.

ـ محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة.

ـ محمد حامد مدافع فريق إنبي.

ـ إسلام هشام مهاجم من بتروجيت.

ـ محمود أبو جودة مهاجم من حرس الحدود 3 مواسم.

ـ أحمد مجدي كهربا ظهير أيمن من بلدية المحلة 3 مواسم.

ـ محمود دعبسة جناح من كهرباء الإسماعيلية 3 مواسم.

- إسلام جابر لاعب وسط من سموحة.

- عمر الوحش لاعب وسط من الاتحاد.

- شكري نجيب مهاجم من الاتحاد.

- إسلام عبد اللاه مدافع إعارة من زد.

- المهاجم النيجيري بنجامين أكور من الكرخ العراقي.

وتعود منافسات الدوري المصري الممتاز “ الايجيبشن ليج” للموسم الجديد 2025 /2026، والمقام بمشاركة 21 فريقا غدا الجمعة بثلاث مواجهات قوية.

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.



مواعيد مباريات الجولة الأولي في الدوري المصري



الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز - 6 مساء - استاد السلام

المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري - 9 مساء - استاد السويس الجديد

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 9 مساء - استاد هيئة قناة السويس

السبت 9 أغسطس

المقاولون العرب ضد زد - 6 مساء - استاد المقاولون العرب

سموحة ضد طلائع الجيش - 6 مساء - استاد برج العرب

الإسماعيلي ضد بتروجيت - 9 مساء - استاد الإسماعيلية

مودرن سبورت ضد الأهلي - 9 مساء - استاد القاهرة

الأحد 10 أغسطس

كهربا الإسماعيلية ضد الجونة - 6 مساء - استاد الإسماعيلية

فاركو ضد إنبي - 9 مساء - استاد حرس الحدود

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - استاد القاهرة

وحصل فريق حرس الحدود على راحة من منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.

