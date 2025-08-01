يمتد لـ 12 يوما، موعد ثاني توقفات الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الأحد الماضي، جدول ومواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وتنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، يوم 8 أغسطس المقبل، حيث تجمع أولى مباريات الدوري الممتاز فريق بيراميدز أمام وادي دجلة، وتنطلق في الخامسة مساء على ملعب استاد السلام، وهو ملعب وادي دجلة العائد لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب.

موعد التوقف الثاني لمسابقة الدوري الممتاز

كشف جدول مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026، عن التوقف الثاني للمسابقة في نسختها الجديدة وسيكون في الفترة من 5 أكتوبر، وهو موعد انتهاء الجولة العاشرة من المسابقة، ويستمر حتى يوم 17 أكتوبر، وهو موعد انطلاق مباريات الجولة الحادية عشرة، أي أن التوقف سيمتد لمدة 12 يوما.

سبب التوقف الثاني للدوري الممتاز

التوقف الثاني لمسابقة الدوري الممتاز في الخامس من أكتوبر المقبل، سيكون من أجل منتخب مصر الوطني الذي سيدخل معسكرا مغلقا في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

التوقف الأول لمسابقة الدوري الممتاز

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري الممتاز ستشهد توقفها الأول، وسيكون في الفترة من 31 أغسطس، وهو موعد انتهاء الجولة الخامسة من المسابقة، ويستمر حتى يوم 12 سبتمبر، وهو موعد انطلاق مباريات الجولة السادسة، أي أن التوقف سيمتد لمدة 11 يوما.

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