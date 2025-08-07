الخميس 07 أغسطس 2025
أبرزها الزمالك وسيراميكا، اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، فيتو

الدوري الممتاز، أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات الجمعة، في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت حكام المباريات كالتالي:

الزمالك وسيراميكا كليوباترا

بيراميدز ووادي دجلة

الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي

