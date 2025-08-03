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رياضة

المقاولون العرب يضم إسلام عبد اللاه لاعب زد

المقاولون العرب يضم
المقاولون العرب يضم إسلام عبد اللاه لاعب زد

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم إسلام عبد اللاه مدافع فريق زد على سبيل الإعارة لمدة موسم وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
 

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.
 

وانتظم اللاعب في تدريبات فريق المقاولون  استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني.

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المقاولون العرب إسلام عبد اللاه محمد عادل فتحي فريق زد

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