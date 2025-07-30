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رياضة

رونالدو يقود النصر السعودي للفوز على تولوز 2-1 وديا (فيديو)

النصر ضد تولوز
النصر ضد تولوز

فاز النصر السعودي على تولوز الفرنسي بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية جمعت الفريقين اليوم استعدادا للموسم الكروي الجديد.

رونالدو يقود النصر للفوز

تمكن يان جبوهو من منح تولوز التقدم في الدقيقة 25، قبل أن ينجح كريستيانو رونالدو في تعديل النتيجة لصالح النصر السعوديعند الدقيقة 33، كما تمكن محمد مروان من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

 

 

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات فريق النصر السعودي للموسم الجديد، شهدت أيضًا الظهور الأول للوافد الجديد جواو فيليكس بقميص النصر.

وبدأ النجم البرتغالي الشاب اللقاء أساسيًا، وكاد أن يسجل في فرصة واضحة، إلا أن سوء التفاهم بينه وبين رونالدو حرمهما من هدف شبه محقق أمام مرمى خالٍ تقريبًا.

وتأتي هذه المواجهة في إطار استعدادات النصر بالمعسكر الأوروبي، حيث سيصل الفريق إلى إسبانيا في 10 أغسطس  لملاقاة ألميريا، قبل خوض مواجهة مرتقبة في كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.

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