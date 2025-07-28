تواجد محمد صلاح، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة الأكثر متابعة على إنستجرام

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي قائمة أشهر اللاعبين والأكثر متابعة على موقع تبادل الصور والتواصل الاجتماعي انستجرام بـ 661 متابعًا، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحتل الوصافة بـ 506 ملايين.

وجاء البرازيلي نيمار ثالثًا بـ231 مليونًا، يليه الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الحالي بـ125 مليونًا، بينما حل محمد صلاح في المركز العاشر في القائمة بواقع 65.7 مليون متابع لحسابه الرسمي على إنستجرام.

وتفوق محمد صلاح في القائمة على عدد من أساطير كرة القدم مثل جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق، ولويس سواريز لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي حاليًا، وأندريس إنييستا أسطورة إسبانيا وبرشلونة، وفينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

ترتيب نجوم الكرة على إنستجرام

1- كريستيانو رونالدو 661 مليون متابع

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي 506 ملايين متابع

3- البرازيلي نيمار 231 مليون متابع

4- الفرنسي كيليان مبابي 125 مليون متابع

5- الانجليزي ديفيد بيكهام 88 مليون متابع

6- البرازيلي رونالدينيو 78 مليون متابع

7- الفرنسي كريم بنزيما 76 مليون متابع

8- البرازيلي مارسيلو 69 مليون متابع

9- الإسباني سيرجيو راموس 67 مليون متابع

10- المصري محمد صلاح 65.7 مليون متابع

11-السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 64 مليون متابع

12- الفرنسي بول بوجبا 64 مليون متابع.

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