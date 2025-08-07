الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة مودرن سبورت بالدوري

مران الأهلي
مران الأهلي

الدوري المصري، يدخل فريق النادي الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة، استعدادا لبداية مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 


وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء بعد غد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وبذلك يسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية لأندية كرة القدم المصرية، ولن يكون بإمكان أي فريق قيد أي لاعبين جدد قبل انطلاق فترة القيد الثانية في الأول من يناير المقبل 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في أولى جولات الدوري المصري

قائمة الأهلي في الموسم الجديد 2025ـ2026 بعد إغلاق باب القيد

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

إجراءات زيادة الأجرة الشهرية في قانون الإيجار القديم

صباح هادئ في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا العيار يسجل 3910 جنيها

انخفاض جديد في البيضاء والبلدي يحافظ على ارتفاعه، سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

انهيار جزئي لعقار بعين شمس وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

بسبب علبة سجائر، نهاية صادمة لحياة شاب على يد صديقه في سفاجا

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads