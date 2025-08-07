الخميس 07 أغسطس 2025
المتهم بقتل شاب في أطفيح يمثل الجريمة

اصطحبت جهات التحقيق وقوات الأمن المتهم إنهاء شاب حياة آخر بإحدى قرى أطفيح، إلى موقع الجريمة تمثيلها، وسط إجراءات أمنية مشددة. 

شقق فاخرة وسيارات فارهة، كيف تحولت "أم مكة" من بائعة فسيخ إلى متهمة بغسيل أموال؟

تفاصيل صادمة في حادث مقتل الطفل عبد الرحمن داخل سوبر ماركت بالمهندسين

وكشفت معاينة الجثة أنها لشاب يبلغ من العمر 16 عاما، بها طعنة قاتلة في الرقبة، تسببت في الوفاة في الحال. 

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الضحية وبين آخر، إثر تصادف مرورهما وجهل لوجه بأحد شوارع القرية، حيث اصطدم الصبيان ببعضهما البعض عن طريق الخطأ، لتنشب بينهما مشادة كلامية تطورت سريعا إلى تشابك بالأيدي، قام على إثرها المتهم بالتوجه إلى محل لبيع الدواجن، واستل منه سكينا، وسدد بها طعنة نافذة في رقبة الآخر، ثم فر هاربا من موقع الحادث.

مشادة كلامية تنتهي بجريمة قتل

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص بقرية في أطفيح، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن مشادة كلامية نشبت بين شابين، بسبب اصطدام وقع بينهما، أثناء سيرهما بالشارع، فحصل أحدهما على سكين من محل، وطعن الآخر، مما أدى إلى مقتله.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.  

