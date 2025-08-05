الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

ضبط متهم بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض داخل محل تجاري بالجيزة

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم في واقعة الاعتداء على شاب باستخدام سلاح أبيض داخل أحد المحال التجارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الجيزة، وذلك عقب تلقي بلاغ من المواطنين يفيد بوقوع الحادث.

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على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن مشادة نشبت بين شابين داخل المحل، تطورت إلى اعتداء أحدهما على الآخر بواسطة سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتمكن رجال الشرطة من  ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما يواصل رجال المباحث جهودهم لسماع أقوال شهود العيان، والتوسع في التحريات لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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