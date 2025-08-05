أبرزهم ثنائي الزمالك، البنك الأهلي يستعرض 12 صفقة بالميركاتو الصيفي (فيديو)

أعلن نادي البنك الأهلي الصفقات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تدعيمًا لصفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لنادي البنك الأهلي، عبر مقطع فيديو على حساب النادي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

صفقات البنك الأهلي بالميركاتو الصيفي

وأعلن نادي البنك الأهلي 12 صفقة بناء على طلب طارق مصطفى المدير الفني للفريق وأبرزها ثنائى نادي الزمالك مصطفى شلبي وسيد عبد الله نيمار.

https://www.facebook.com/share/v/161bdwPD5Z/

كما ضم ثنائي إنبي أحمد أوفا ومصطفى دويدار.

أما باقي الصفقات محمد بن شرقي وعمرو الجزار من غزل المحلة وأحمد متعب ويسري وحيد من طلائع الجيش وأحمد سليمان ومحمود عماد وداو سيرال".

مباراة البنك الأهلي الأولى بالدوري المصري

ومن المقرر أن يفتتح فريق البنك الأهلى مبارياته فى مسابقة الدورى المصري الممتاز بمواجهة غزل المحلة الأحد المقبل ويستضيفها إستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي البنك الأهلي مع نظيره غزل المحلة، في الثامنة مساء الأحد الموافق العاشر من أغسطس المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري.

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