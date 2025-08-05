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رياضة

بيراميدز والمصري يضعان الرتوش النهائية في صفقة محمود جاد

محمود جاد، فيتو
محمود جاد، فيتو

يضع ناديا ببراميدز والمصري الرتوش النهائية لإنهاء صفقة انتقال محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي إلى الفريق السماوي في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

 

صفقة انتقال محمود جاد الي بيراميدز 

يحاول الناديين الوصول لاتفاق نهائي لإبرام الصفقة بعدما أصبح الحارس خارج حسابات المصري سواء بإبرام صفقة تبادلية ومبلغ مالي أو مقابل مادي فقط.

ومارس نادي بيراميدز ضغوطا كبيرة على حارس المصري للحصول علي خدماته الأمر الذي ادي الي تمرد الحارس علي نادية ورفضه التجديد.

وتلقى اللاعب عرضين مغربيين من ناديي بيراميدز والزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري وكان عرض السماوي الأقوى والأقرب لضم اللاعب.

 

استبعاد جاد من معسكر المصري في تونس 

وتم استبعاد جاد من معسكر المصري البورسعيدي في تونس لرفضه التجديد للنادي ومطالبته بمقابل مادي كبير أو السماح له بالرحيل.

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محمود جاد ببراميدز ببراميدز والمصري المصري

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