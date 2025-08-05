أوباما يكشف الفرق بين الزمالك وبيراميدز في الفوز بالبطولات (فيديو)

أعرب يوسف أوباما لاعب نادي بيراميدز، عن سعادته بلقب دوري أبطال إفريقيا الأول لفريقه.

وقال أوباما في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "لقب إفريقيا بطولة كبيرة فاز بها نادٍ كبير، ووُلِد كبيرًا وربنا كرمنا نحقق بطولة باسم مصر ونتيجة تعب ومجهود وحلاوتها في قيمتها".

وعن الاختلاف في الفوز بالبطولات بين بيراميدز والزمالك: "الزمالك نادٍ كبير ببطولاته، وهو أكبر من أي حد، وتاريخه يتحدث عنه".

وأقام نادي بيراميدز أمس الإثنين، حفل تكريم للاعبي الفريق لفوزهم بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بأحد الفنادق الكبرى، بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والإعلام في مصر، وحضور لاعبي الفريق، والجهاز الفني والإداري والطبي.

أوباما والزمالك

وكان الظهور الأول لأوباما مع الزمالك في موسم 2013-2014، تحت قيادة المدرب أحمد حسام ميدو، بعد تصعيده من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، لعب يوسف أوباما مع الزمالك 248 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 27 تمريرة حاسمة.

وحصد أوباما العديد من البطولات مع الزمالك، ومن بينها الدوري المصري الممتاز 3 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر المصري "مرة واحدة"، وكأس السوبر الأفريقي "مرة واحدة"، وكأس الكونفدرالية الإفريقية "مرتين".

وسبق ليوسف أوباما خوض تجربتين خارج الزمالك على سبيل الإعارة مع فريقي وادي دجلة والاتحاد السكندري.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري

ويستضيف فريق وادي دجلة نظيره بيراميدز في الساعة 6 مساء الجمعة الموافق الثامن من أغسطس الجاري على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري.

بيراميدز يكرم لاعبيه باحتفالية كبرى

وكرَّم مسؤولو نادي بيراميدز، جميع اللاعبين والمدير الفني وأعضاء الجهاز الفني المعاون والجهاز الطبي والاداري خلال الاحتفالية التي أقيمت أمس بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر احتفالًا بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

لاعبو بيراميدز يحتفلون لقب دوري أبطال إفريقيا

وشهد الحفل حضور لاعبي ببراميدز، وأبرزهم: رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد الشيبي وعلي جبر ومهند لاشين وبوبو وأسامة جلال ويوسف أوباما وأحمد الشناوي ومروان حمدي ومحمود مرعي.

وزير الشباب والرياضة في حفل بيراميدز

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وتواجد ضمن الحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وخالد الغندور، وأحمد حسام ميدو نجمي الزمالك السابقين، وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، واللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، وعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، وعبد الستار صبري.

بيراميدز بطلا لدوري أبطال إفريقيا

وفاز فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه في ثاني مشاركة له بالمعترك الإفريقي.

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