تنسيق المرحلة الثانية 2025، 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. بدأ طلاب الثانوية العامة مساء أمس الثلاثاء، تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، في المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2025، في الكليات المتاحة للشعبتين العلمية والأدبية بنظامي الثانوية العامة القديم والحديث.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، بدء المرحلة الثانية 2025 من تنسيق الجامعات، على أن تستمر المرحلة حتى الأحد 10 أغسطس الجاري.

ويقع الطلاب في الكثير من الأخطاء أثناء كتابة رغباتهم على موقع التنسيق، لذلك تستعرض فيتو أبرز الأخطاء الشائعة عند تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، حتى لا يقع فيها الطلاب وربما تسبب لهم مشكلات كبيرة فيما بعد.

ما هي الأخطاء الشائعة عند تسجيل الرغبات على موقع التنسيق؟

هناك مجموعة من الأخطاء التي يقع في الطلاب وأولياء الأمور في عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق نوردها فيما يلي:

عدم ترتيب الرغبات بشكل صحيح

يجب ترتيب الرغبات حسب الأفضلية والأولوية للطالب، حيث يتم ترشيح الطالب بناءً على أول كلية تنطبق عليها شروط القبول، وليس حسب المجموع فقط.

عدم استكمال جميع الرغبات:

يُفضل تسجيل أكبر عدد ممكن من الرغبات المتاحة (75 رغبة) لزيادة فرص القبول في أي كلية.

التسرع في التسجيل:

لا تتسرع في التسجيل، وتأكد من اختيار الرغبات بعناية، وراجعها جيدًا قبل الحفظ النهائي.

عدم الاحتفاظ بالرقم السري:

احتفظ بالرقم السري الخاص بك في مكان آمن، ولا تشاركه مع أي شخص لتجنب العبث برغباتك.

عدم الالتزام بالتوزيع الجغرافي:

يعد من أكثر الأخطاء الشائعة، ويجب مراعاة التوزيع الجغرافي عند اختيار الكليات، حيث يفضل اختيار الكليات الأقرب لمحل السكن.

التسجيل في كليات لا تتناسب مع الشعبة أو المجموع:

تأكد من أن الكليات التي تختارها تتناسب مع الشعبة التي تنتمي إليها سواء علمي علوم أو علمي رياضة، أو أدبي، ومجموعك.

عدم التأكد من حفظ الرغبات:

تأكد من حفظ الرغبات بعد الانتهاء من تسجيلها، واحصل على إيصال إلكتروني يثبت ذلك.

التوجه لمكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة نتيجة الترشيح

لا حاجة للتوجه إلى مكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة نتيجة الترشيح، حيث يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الاعتماد على تنسيق السنوات السابقة فقط في اختيار وترتيب الرغبات:

لا تعتمد على تنسيق السنوات السابقة فقط، حيث يختلف الحد الأدنى للقبول من عام لآخر.

نصائح لتجنب أخطاء تسجيل الرغبات في التنسيق

استشر والديك

استشر معلميك أو زملائك الأكبر منك في تنسيق الجامعات للحصول على النصيحة والتوجيه.

استغل فترة التسجيل المتاحة لتسجيل الرغبات، ولا تؤجلها إلى اليوم الأخير لتجنب الضغط أو المشاكل التقنية.

راجع بياناتك جيدًا ورغباتك قبل الحفظ النهائي.

احتفظ بنسخة من رغباتك التي قمت بتسجيلها، سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية.

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