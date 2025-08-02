السبت 02 أغسطس 2025
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اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

المرحله الثانيه للثانويه
المرحله الثانيه للثانويه العامه 2025

تنسيق الجامعات 2025.. تعلن وزارة التعليم العالي غدا الأحد، نتيجة المرحلة الاولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ التسجيل للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 يوليو، وانتهي تسجيل الرغبات على موقع التنسيق في السابعة من مساء اليوم السبت 2 أغسطس 2025.

ومن المنتظر أن يعلن وزير التعليم العالي خلال المؤتمر أيضا، تفاصيل المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.

موعد إنطلاق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025

مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025، تعلن وزارة التعليم العالي غدا، الحد الأدنى للمرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، وموعد انطلاق المرحلة على موقع التنسيق وتسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الأماكن الشاغرة من كليات المرحلة الأولى، لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.

كما تعلن الوزارة الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025، وآخر موعد لإغلاق موقع التنسيق أمام الطلاب وانتهاء المرحلة.

ومن المتوقع أن يبدأ تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، في المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، بمنتصف الأسبوع الجاري.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025 

يبحث الطلاب الآن بكثرة، عن الكليات المتاحة أمام الطلاب، في المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025،  ووفقا لما تم الإعلان عنه في تنسيق العام الماضي، فإن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، من المتوقع ان تكون كالآتي:
كلية العلوم
كلية التمريض
كلية الزراعة
كلية الحاسبات والمعلومات
كلية العلوم الصحية التطبيقية
كلية التربية أساسي
كلية الطفولة المبكرة
كلية الآداب
كلية الفنون الجميلة
كلية التربية النوعية
كلية الخدمة الاجتماعية

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